Na popularnoj Instagram stranici Brilliant Maps objavljena je karta Evrope, koja je u kratkom roku privukla ogromnu pažnju i otvorila žustre rasprave među korisnicima društvenih mreža. Na njoj je prikazano koje su, prema veštačkoj inteligenciji, najomraženije osobe u svakoj zemlji, a ono što je posebno uzburkalo strasti jeste to što isto ime piše preko teritorija zemalja bivše Jugoslavije.

Karta prikazuje osobe koje stanovnici pojedinih evropskih zemalja navodno smatraju najomraženijima - bilo da je reč o istorijskim ličnostima, političarima ili simboličkim figurama. Prema prikazu, mnoge države i dalje najnegativnije reaguju na osobe iz sopstvene istorije ili šireg regionalnog konteksta.

Tako se u Nemačkoj, Austriji, Italiji i Danskoj kao najomraženiji navodi Adolf Hitler, u Belorusiji se pojavljuje Staljin, a u Rusiji Stepan Bandera - ukrajinski fašista odgovoran za brutalne zločine nad Poljacima i Rusima.

Stepan Bandera Foto: fine-art-images / akg-images / Profimedia

Kada je u pitanju Balkan, u susednoj Rumuniji je prema veštačkoj inteligenciji najomraženija ličnost Nikolaje Čaušesku - rumunski diktator odgovoran za najveće siromaštvo u istoriji zemlje, osuđen na smrt. Čaušesku je, prema ovoj mapi, najomraženiji i u Ukrajini. U Bugarskoj, Grčkoj i Turskoj to je turski predsednik Redžep Tajip Erdogan.

Nikolaje Čaušesku 1984. godine Foto: Grzegorz Roginski / PAP / Profimedia

Što se tiče Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, veštačka inteligencija kaže da je najomraženija ličnost Slobodan Milošević. Ovo je samo jedan od dokaza koliko je veštačka inteligencija nepouzdana, s obzirom na to da njeni zaključci u ovom slučaju ne odgovaraju realnosti, barem ne na teritoriji Bosne i Hercegovine, gde je stanovništvo izuzetno podeljeno kada govorimo o odnosu prema istoriji, ali i na teritoriji Srbije, gde su i dalje sveža sećanja na NATO agresiju i vinovnike iste koji su 78 dana i noći nemilosrdno izdavali naređenja o bombardovanju naše zemlje.

Slobodan Milošević Foto: FREDERIC HUGON / AFP / Profimedia

"Ovakve mape mogu biti zabavne, ali ne treba ih shvatati previše ozbiljno. Mržnja je složen pojam, a istorija još složenija", naveo je jedan korisnik u komentaru.

Neki korisnici Instagrama smatraju da izbor "najomraženijih" deluje više kao provokacija nego kao rezultat ozbiljnog istraživanja.

"Mislim da su neka imena tu samo da izazovu reakciju. Sotona za Španiju? To je očigledno šala", navodi se u jednom od komentara.

Najviše pažnje privuklo je to što su Španija i Portugal na karti označene simboličkim imenom "Sotona", što je izazvalo lavinu reakcija.

I dok jedni smatraju da karta oslikava "kolektivno pamćenje naroda", drugi upozoravaju da je posredi preterano pojednostavljivanje složenih istorijskih okolnosti.

U Ujedinjenom Kraljevstvu je prema veštačkoj inteligenciji najomraženija Margaret Tačer, u Francuskoj Raspućin, a u Irskoj Oliver Kromvel. U susednoj Mađarskoj u pitanju je aktuelni predsednik Viktor Orban, a zanimljivo je da je Vladimir Putin navodno najomraženiji samo u jednoj zemlji - Finskoj.