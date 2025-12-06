da li je se sećate?

Oni koji su odrasli osamdesetih godina prošlog veka sećaju se proizvoda koji su obeležili detinjstvo generacija u bivšoj Jugoslaviji.

Cipiripi, Kinder Lada, Ledolina, Pipi... samo su neke od poslastica koje su predstavljale neizostavan deo svakodnevnog života. A, posebno mesto su zauzimale televizijske reklame za raznorazne proizvode, često ispred svog vremena.

Reklama urezana u pamćenje

Jedna od takvih je reklama za čuveni brend Cipiripi, koju možete pogledati i na YouTube kanalu VideoArhiv.

Autor ju je proglasio “najiritantnijom reklamom bivše Jugoslavije”, a mnogima se urezala u pamćenje. Trajala je jednu sekundu, ali je bila dovoljno snažna da se ime proizvoda dugo pamti.

Za one koji se ne sećaju, Cipiripi je konkurisao tada vrlo popularnom Eurokremu. Godinama se vodila borba između dva proizvoda - ne samo po pitanju čokoladnog ukusa, već i cene i marketinških kampanja, prenosi Dnevno.

Različita mišljenja

Na YouTube kanalu gde je reklama objavljena, mnogi korisnici su se prisetili detinjstva.

Jedan je napisao: “Najbolja reklama ikada napravljena. Efikasna, svi je pamte, a najjeftinija - trajala je sekundu. Bila je noćna mora za montažere”.

Drugi se nadovezao: “Reklama je genijalna, samo neko bez duha može ovo smatrati iritantnim”.

S druge strane, pojedinci se drugačije sećaju reklame.

“Moj mlađi brat tada je imao tri-četiri godine i svaki put kada bi reklama krenula, počeo bi da plače, morali smo ga ozbiljno smirivati”, napisao je jedan korisnik.

“Kao dete sam se plašio te reklame, iskočila bi iznenada usred programa”, dodao je drugi.

"Sve je okrenula naglavačke..."

Na kraju, jedna osoba se potrudila da podseti na detalje:

“Reklama je emitovana krajem 1980-ih, pred raspad SFRJ. Tada su već krenuli zapadni trendovi oglašavanja, reklame su bile poput mini-filmova, s poznatim glumcima i velikim budžetima. Ova reklama sve je to okrenula naglavačke - trajala je jednu sekundu, niko isprva nije znao šta je Cipiripi, ali je ime svima ostalo u glavi. Kasnije se doznalo da je reč o čokoladnom kremu, konkurenciji Eurokremu. Reklama je ispunila svrhu, brend je postao prepoznatljiv. Nakon toga usledile su duže reklame i nagradne igre. Krem je bio nešto ređi, lakše se mazao i bio je jeftiniji od Eurokrema, što je deci bilo posebno važno”.

