Jedan video s letovanja u Hrvatskoj u Splitu poslednjih dana postao je pravi viralni hit. Objavljen je nedavno, a reakcija jednog srpskog turiste potpuno je osvojila društvene mreže.

Autor snimka je gosn.barn na Instagramu, a video nosi naslov „Srbin u Splitu“. Na početku objašnjava kako je prvi put stigao u grad i koliko ga je odmah očarao. Oduševile su ga arhitektura i bogata istorija Splita, a nekoliko puta je istakao koliko mu je grad prelep.

"Ko kod od naših ode u Split, kada se vrati kaže da Split ima neku magiju u sebi, i apsolutno se slažem sa tim. Došao sam prvi put i ovaj grad je neverovatan. Rimske tvrđave, imperator Dioklecijan se kupao u ovom gradu - neverovatno prelep grad. Pogledajte šta su Rimljani napravili pre 2000 godina, naježio sam se. Retko gde sam u svetu video da grad ovakve veličine ima plaže koje su u samom centru grada i izgledaju savršeno. Lepša je jedna plaža u urbanom Splitu nego cela Crna Gora", rekao je srpski turista u videu koji je objavio na Instagramu.

- Drago mi je da uživaš kod nas brate - napisao mu je jedan komentator.

- Kao rođeni Splićanin koji ceo život živi u Splitu, jako mi je drago da čujem ovako ugodne lepe utiske od naših suseda. Kao i neko ko ima dosta prijatelja u Novom Sadu i Beogradu (a tamo sam i sam dolazio par puta), kao neko ko je pre 6-7 godina srdačno ugostio svoje novosadske prijatelje kod mene u Splitu, mogu reći da svi oni koji imaju neku eventualnu bojazan prilikom dolaska u Split, tvrdim da nema nikakvog razloga za to. Tim više jer dosta srpskih državljana radi sezonski po Dalmaciji... - zaključio je još jedan korisnik Instagrama.

