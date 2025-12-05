Slušaj vest

Komplet lepinja, čuveni specijalitet zlatiborskog kraja, ponovo je u centru pažnje gastro entuzijasta širom sveta. Ovaj tradicionalni srpski doručak već je osvojio titulu najboljeg doručka na svetu pre dve godine, dok je prošle godine na drugo mesto lista prepuštena turskom „kahvaltiju“.

komplet lepinja Foto: RINA

Danas, komplet lepinja se našla među finalistima najboljih jela na svetu, zajedno sa kulinarskim specijalitetima iz Indije, Grčke, Brazila, Italije i Paragvaja.

Finalisti izbora za najbolje jelo na svetu

Na gastro platformi Taste Atlas objavljen je uži izbor od devet jela sa svih strana sveta:

Amritsari Kulcha – indijska lepinjica punjena krompirom, crnim lukom i sirom Kontosuvli – grčki ražnjići Sate kambing – indonežanski ražnjići od jagnjetine Kesabirija – meksički miks birije i kesadilja Pikanja – brazilski komadi savršeno pečene govedine Pizza Napolitana – italijanski klasik Tajarin al tartufo bjanko d’Alba – ručno pravljena italijanska testenina sa belim tartufima Vori vori – supa sa knedlicama iz Paragvaja

Anketa Da li je komplet lepinja zasluženo na listi najboljih jela na svetu? Da 95.24% Ne 4.76%

„Veliko pitanje! Koje je najbolje jelo na svetu? Imamo finaliste!“ – poručuju sa Taste Atlasa na Instagramu.

Foto: Kurir/Z.G.

Kako pripremiti čuvenu komplet lepinju

Budući da euforija za ovim specijalitetom ne pada, mi vam u nastavku donosimo i originalni recept kako se sprema čuvena komplet lepinja. Verujte nam na reč - nije teško spremiti je.

Foto: Kurir/Z.G.

Sastojci: Lepinje

Stari slani kajmak

Jaja

Pretop (masnoća koja ostaje posle pečenja praseta ili jagnjeta) Priprema:

Priprema lepinje:

Isecite gornji deo lepinje tako da manji deo može služiti kao poklopac. Udubljenje u većem delu sprečava curenje kajmaka i jaja tokom pečenja.

Punjenje lepinje:

Foto: Kurir/Z.G.

Viljuškom izmešajte kajmak i namažite ga po unutrašnjem delu lepinje. Razbijte jaje preko kajmaka i lagano ga umutite. Stavite lepinje u prethodno zagrejanu rernu na 220°C oko 10 minuta. Za hrskaviji rezultat, poklopce dodajte odmah ili poslednjih nekoliko minuta pečenja.

Dodavanje pretopa:

Dve pune kašike pretopa istopite u šerpici. Nakon što izvadite lepinju iz rerne, probušite je kašikom na nekoliko mesta i prelijte pretop. Poklopac vratite i ostavite nekoliko minuta da se jelo blago ohladi.

Serviranje:

Lepinja se jede tako što se prvo poklopac cepka i umače u donji deo, a zatim se prelazi na ostatak lepinje.

Foto: Kurir/Z.G.

Saveti:

Pretop je idealan dodatak tokom praznika, jer se dobija posle pečenja praseta ili jagnjeta. Komplet lepinje je savršen izbor za božićnu i novogodišnju trpezu, spajajući bogat ukus i jednostavnu pripremu.

Bonus video: Kako se sprema komplet lepinja