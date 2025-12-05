Slušaj vest

Koliko god svakodnevno prali veš, mnogi nikada ne pogledaju simbole na etiketama. Svaki komad odeće obično ima do pet osnovnih znakova, ali većina ljudi ne zna šta oni predstavljaju, a to često znači da ga peremo pogrešno, skraćujemo mu trajanje ili ga oštećujemo bez potrebe.

Šta znači oznaka trougla na etiketi?

Dok je simbol kadice sa vodom prilično intuitivan i označava maksimalnu dozvoljenu temperaturu pranja, drugi znak redovno zbunjuje mnoge – trougao. Iako se pojavljuje na većini etiketa, malo ko zna njegovo značenje, a upravo taj znak govori sve o tome da li se sme koristiti izbeljivač.

Prazan trougao znači da je odeću dozvoljeno izbeljivati, precrtani trougao označava strogu zabranu izbeljivanja, a ako su unutar trougla dve dijagonalne linije ili je ispisano „CL” sa krstićem, dozvoljeno je isključivo korišćenje izbeljivača bez hlora.

oznake na etiketi Foto: Shutterstock

Salah Sun, rukovodilac marketinga proizvoda u brendu Beko, objasnio je za Express da nepoznavanje simbola često dovodi do oštećene odeće: „Svi smo bar jednom ubacili čitavu gomilu veša u mašinu bez razmišljanja, ali to zaista može da naškodi odeći. Sve što treba da znamo već piše na etiketama. Ako razumemo simbole, izbeći ćemo greške i osigurati da odeća duže izgleda dobro.“

Pored trougla, etikete obično sadrže i druge važne simbole. Onaj za pranje liči na kadicu sa vodom i pokazuje na kojoj temperaturi treba prati određeni komad; brojevi označavaju stepene, dok tačkice predstavljaju temperaturne nivoe: jedna tačka je 30 °C, a šest tačaka 95 °C. Ako se uz simbol nalazi crta, odeća se može prati i sušiti u programu koji nežnije postupa sa tkaninom, a dve crte označavaju program za delikatno pranje.

Simbol peglanja izgleda kao klasična pegla i takođe koristi sistem tačkica za označavanje maksimalne temperature: jedna tačka je niska toplota, dve srednja, a tri visoka. Ako je pegla precrtana, odeću ne smemo peglati, a znak sa krstićem ispod nje znači da se ne sme koristiti para.

Simbol sušenja prikazan je kao kvadrat. Prazan kvadrat dopušta sušenje u mašini za sušenje na svim temperaturama, kvadrat sa kružićem u sredini predstavlja sušenje u sušilici, dok precrtani kružić znači da je to zabranjeno. Crna tačka u sredini označava sušenje bez toplote, kvadrat sa crtom u sredini znači sušenje položeno ravno (idealno za vunu), a kvadrat sa dve dijagonalne linije označava sušenje u senci.

Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Postoji i simbol za profesionalno čišćenje, prikazan kao krug. Prazan krug znači da je odeća sigurna za hemijsko čišćenje, a kada je precrtan, to označava da se ne sme nositi na hemijsko čišćenje.

Ključno za dugotrajnost odeće

Sun zaključuje da je razumevanje ovih simbola ključno za dugotrajnost odeće: „Ne želite tek nakon pranja da shvatite da ste omiljeni vuneni džemper uništili previsokom temperaturom. Ako odvojite veš prema bojama i simbolima nege, uštedećete novac, vreme i živce, a odeća će trajati mnogo duže.“

(Kurir.rs/ tportal)

Bonus video: