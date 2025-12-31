Slušaj vest

Danilo, mladi Srbin koji je odrastao u Americi, a poslednjih godina živeo u Dubaiju, pre dva meseca odlučio je da se vrati u Srbiju i nastani u Beogradu. I već prvog dana — potpuni šok!

Kako je ispričao u viralnom videu na TikToku, pokušao je da se smesti u jedan beogradski kafić oko 13 sati — ali ni jedno jedino slobodno mesto nije uspeo da pronađe.

Na početku je mislio da je u pitanju slučajnost, ali se ista situacija ponavljala iz dana u dan. Zato je rešio da Beograđane pita javno:

“Meni ovde ništa nije jasno!”

“Može neko da mi objasni šta vi ljudi u Beogradu radite ceo dan? Skoro sam se preselio iz Dubaija, odrastao sam u Americi, gde ljudi stvarno rade. Dođem u kafić oko 13h — ‘buraz’, nema slobodno mesto! Ima li ovde iko posao?”

Danilo je dodao i da je čuo kako je prosečna plata oko 1.000 evra, pa je povezao kockice:

“Mislim da počinjem da shvatam šta se zapravo ovde dešava.”

Komentari Beograđana: “Završavamo nešto po gradu”

Video je postao viralan u rekordnom roku, a komentari su bili urnebesni:

“Završavanje nečega po gradu i 105 kafa dnevno.”

“To ti je naša disciplina — radimo društvenost.”

“Ti to ne razumeš.”

Drugi su mu dali i malo realniju sliku:

“Milionski grad — i gomila turista.”

“Naravno da radimo. A šta ti radiš u kafiću u radno vreme?” Ipak — jedna stvar ga je oduševila!

Iako ga je srpski životni stil zbunio, jedna stvar ga je potpuno fascinirala — Beograđanke.

“Ovde nikad nećeš videti devojku koja izgleda kao da se upravo probudila. U Americi u market idu u pidžami. Ovde — 8 ujutru, svaka sređena pre moje prve kafe!”

Dodao je i da mu se dopada što su, kako kaže, Srpkinje pristojnije:

“Ovdje devojke imaju standarde. Ne pričaju sa nepoznatim likovima i ne praktikuju veze za jednu noć. Zašto su ovde devojke toliko bolje?”

Kultura Beograda u jednoj rečenici

Ako pitate Beograđane — sve je vrlo jednostavno:

Društvo, kafa, šala i malo posla — taman toliko da se preživi.

