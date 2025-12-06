Slušaj vest

Dnevni horoskop za subotu, 6. decembar pojedinim pripadnicima Zodijaka pruža šansu da dopune novčanike, a neki horoskopski znakovi neka obrate pažnju šta pričaju da ne bi došlo do sukoba sa partnerom. Pogledajte šta čeka svakog pripadnika Zodijaka ove subote.

OVAN

Akcenat tokom ovog dana je na finansijskim pitanjima. Očekuje vas finansijski dobitak putem saradnje sa inostranstvom. Poći će vam za rukom da ostvarite zajednički projekat s partnerom. Vaš odnos će krenuti uzlaznom putanjom. Glavobolja.

BIK

Pruža vam se prilika da aktivirate dodatni izvor prihoda. Ovo će biti period vaše ekspanzije. Ovaj dan može doneti lošu energiju između vas i partnera. Kao da svako živi u svom svetu. Neophodno je prilagođavanje. Variranje pritiska.

BLIZANCI

Oslonite se na tim svojih saradnika, jer postoji mogućnost naglih padova koncentracije kod vas. Ne preduzimajte rizične poteze. Radikalno različiti stavovi o bitnom pitanju mogu da stvore razdor između vas i partnera. Proverite krvnu sliku.

RAK

Očekuje vas rad na novom projektu, ali će biti potrebno da ovladate novim veštinama da biste ostvarili korak napred. Predstoji vam poznanstvo s jednom fatalno privlačnom osobom u znaku Škorpije ili Jarca. Probavne smetnje.

LAV

Poslovna komunikacija danas predstavlja najveći izazov za vas. Neophodno je da zadržite diplomatski stav. Slobodni Lavovi su na početku nove veze, ali mogu imati dilemu između dve osobe koje im se dopadaju. Aritmija.

DEVICA

Odlični rezultati na poslu Devicama danas mogu doneti pohvale i priznanje. Napredak u karijeri. Slobodne Device danas mogu da se zaljube na prvi pogled u jednu neodoljivu osobu u znaku Riba ili Jarca. Probavne tegobe.

VAGA

Vage koje se bave uslužnim delatnostima i trgovinom trebalo bi da budu opreznije s rizičnim poslovnim potezima. Moguć je zastoj. Slobodne Vage mogu da se zaljube na prvi pogled u jednu osobu u znaku Ovna ili Lava. Nervoza.

ŠKORPIJA

Nepovoljan aspekt može da stvori negativnu atmosferu u poslovnoj komunikaciji. Moguć je konflikt s kolegom. Slobodne Škorpije mogu da se nađu pred izazovom da se upuste u tajnu vezu sa osobom koju znaju preko posla. Pad imuniteta.

STRELAC

U ovom periodu ostvarićete konkurentnu prednost novom tehnologijom rada i inovativnim metodama poslovanja. Finansijski uspeh. Slobodni Strelčevi mogu da se zaljube u veoma privlačnu osoba u znaku Lava. Promenite režim ishrane.

JARAC

Ovaj dan može da obeleži nesporazum na poslovnom sastanku. Moguće su manipulacije i spletke saradnika. Poći će vam za rukom da zajedno s vašim partnerom ostvarite jedan važan zajednički cilj. Probavne tegobe.

VODOLIJA

Vodolije koje se bave kreativnim zanimanjem u ovom periodu mogu da ostvare veliki uspeh. Finansijski dobitak. Posvetite partneru mnogo više vremena. Previše ste se povukli u svoj svet i poslovne obaveze. Variranje pritiska.

RIBE

Ovaj period doneće uspeh i odlične rezultate, pre svega onim Ribama koje se bave uslužnim delatnostima ili kreativnim zanimanjem. Kriza poverenja potresa vašu vezu s partnerom. Potrudite se da rešite problem. Skloni ste anksioznosti.

