Vikend horoskop za period od 5. do 7. decembraotkriva šta svaki znak Zodijaka očekuje na polju ljubavi, porodice, zdravlja i ličnog razvoja.

Ovan

Naredni dani donose pojačanu energiju i želju za promenama. Imaćete utisak da se okolnosti konačno pomeraju u pravcu koji vam odgovara. Posebno povoljno vreme biće za razgovore koji rešavaju napetosti i otvaraju vrata novim mogućnostima. U ljubavi možete osetiti dublje razumevanje s osobom do koje vam je stalo, uz lakše izražavanje potreba i osećanja.

Bik

Pred vama je vikend koji podstiče kreativno razmišljanje i praktična rešenja. Lako ćete uočiti način da poboljšate svakodnevicu i organizujete obaveze jasnije nego ranije. Bićete otvoreniji za saradnju i ideje drugih, što vam donosi korisne uvide. U ljubavnom smislu moguća je prijatna bliskost i spontani gest koji učvršćuje vaš emotivni odnos.

Blizanci

Stiže vam prilika za širenje društvenog kruga i upoznavanje osoba koje vam mogu biti inspiracija. Komunikacija će teći lakše nego inače, a ideje koje razmenite mogle bi postati osnova budućih projekata. Osećaćete potrebu da budete aktivni i prisutni. U ljubavi vam predstoji zanimljiv susret i moguća nevrovatna ljubavna priča, ali i osvežavajući razgovor u postojećoj vezi.

Rak

Ovaj vikend naglašava potrebu za povlačenjem i ponovnim povezivanjem sa sopstvenim prioritetima. Razmišljanja o ličnim vrednostima donose jasnije uvide i osećaj unutrašnjeg mira. Prijaće vam tišina i aktivnosti koje vam vraćaju emotivnu stabilnost. Na ljubavnom planu možete očekivati nežan trenutak razumevanja koji učvršćuje poverenje

Lav

Ovaj vikend donosi pojačanu želju za druženjem i uživanjem u nečemu drugačijem. Imaćete više energije nego što očekujete, a sitne avanture osvežiće vašu rutinu. Bićete skloni da inicirate zabavne trenutke i širite dobro raspoloženje. U ljubavi je naglašena toplina, pa možete osetiti veću bliskost ili obnovljenu strast.

Devica

Naredni dani donose jasne misli i uredne planove. Lakše ćete prepoznati šta želite da zadržite, a čega je vreme da se oslobodite. Osećaćete stabilnost u donošenju odluka i veću kontrolu nad obavezama. Emotivno će vam prijati mir i tiha podrška partnera, a ako ste slobodni, možete osetiti privlačnost kroz intelektualni kontakt.

Vaga

Vikend stavlja fokus na odnose i razumijevanje. Imaćete potrebu da izgradite sklad i popravite ono što je ostalo nedorečeno. Dinamika sa bliskim osobama biće intenzivnija, ali i konstruktivnija. U ljubavi vas očekuje prijatan trenutak iskrenosti, koji može produbiti vezu ili uneti jasnoću u osećanja.

Škorpija

Naredni dani donose vam lična otkrića i jaču svest o sopstvenim željama. Možete uočiti motive koji su vas sputavali i hrabrije se okrenuti novim mogućnostima. Osećaćete snažan poriv da obnovite energiju kroz aktivnosti u miru i tišini. U ljubavi je prisutna magnetična privlačnost, a zauzeti mogu osetiti jaču emocionalnu povezanost.

Strelac

Vikend vas podstiče da istražite nove puteve i proširite svoje vidike. Bićete otvoreniji za promene, a prilike koje se pojave mogu vas usmeriti ka zanimljivim iskustvima. Mentalna i fizička aktivnost biće u porastu. U ljubavi je prisutna zabavna i optimistična energija, koja podstiče spontanost i zbližavanje.

Jarac

Vikend donosi potrebu za procenom ličnih i profesionalnih ciljeva. Jasnije ćete videti šta želite da postignete i koje korake treba preduzeti. Stabilnost vam je prioritet, pa ćete pažljivo birati način na koji ulažete energiju. U ljubavnom smislu očekuje vas smiren razgovor koji doprinosi sigurnosti i razumevanju.

Vodolija

Narednih dama imaćete pojačava inspiraciju i želju za deljenjem ideja. Moguć je susret s ljudima koji vam bude kreativnost ili motivišu novi pravac delovanja. Imaćete živu mentalnu energiju i potrebu za razmenom misli. U ljubavi vas prati prijatna otvorenost, a iskren gest može doneti neočekivanu bliskost.

Ribe

Vikend donosi duboke emocije i potrebu za unutrašnjim mirom. Možete jasno osetiti šta vas opterećuje i šta vam vraća ravnotežu. Biće vam važno da se okružite nežnim i podržavajućim ljudima. Na ljubavnom planu očekuje se topla, smirujuća energija koja jača poverenje ili otvara prostor za iskreno približavanje.

