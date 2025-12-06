Slušaj vest

O ukusima ne treba raspravljati, to je opšte poznato. Međutim, poznati kulinarski sajt "Taste atlas" svake godine napravi rang listu od 100 najukusnijih kuhinja sveta pa ni ova godina nije bila izuzetak. I ova lista će obradovati sve gurmane, ali i ljubitelje naše, domaće srpske kuhinje. Srpska kuhinja našla se na visokoj poziciji i možemo biti vrlo zadovoljni!

Ovo rangiranje je napravljeno na osnovu 590.228 važećih ocena za 16.357 jela u bazi podataka poznatog kulinarskog sajta "Taste atlas", pa su tako ove kuhinje osvojile najviše prosečne ocene. Ove kuhinje nisu samo ukusne: one pričaju priče o tradiciji, kulturi, geografiji i istoriji naroda.

Italijanska kuhinja je na prvom mestu za 2025. godinu Foto: Shutterstock

Na prvom mestu, za mnoge logični odabir, završila je italijanska kuhinja. Priznaćete da retko ko može da odoli preukusnoj pici, kremastoj pasti, sastojcima bogatoj lazanji. Sve ove kulinarske recepte spremamo i mi u našim domovima što je dokaz da smo veliki poštovaoci italijanske kuhinje.

Grčka kuhinja je na drugom mestu za 2025. godinu Foto: Shutterstock

Na drugom mestu našla se takođe nama bliska kuhinja - grčka. Iako uživamo u mediteranskim ukusima pretežno kada smo na letovanju, njihova jela zauzimaju i visoko mesto "u našim srcima". Tu su giros, musaka, suvlaki ... nezaobilazni ukusi Grčke.

Na trećem mestu se našla kuhinja koja nije evropska, a u pitanju je, nećete verovati, peruanska. Nama priznaćete manje poznata, ali prema ocenama njihova jela zauzimaju visoko mesto.

Dalja tabela izgleda ovako:

1. Italija

2. Grčka

3. Peru

4. Portugalija

5. Španija

6. Japan

7. Turska

8. Kina

9. Francuska

10. Indonezija

Iz ovoga priloženoh, zaključuje se da prednjače evropske kuhinje s obzirom na to da je šest evropskih država zauzelo svoje mesto u prvih 10 najboljih kuhinja sveta.

pazarske mantije Foto: Printscreen/Youtube/DomaćiKuhar

Posle Indonezije, sledi meksička kuhinja, a onda dolazi i naša - srpska.

Naša kuhinja zauzela je 12. mesto, a kao jela koja se moraju probati, prema "Taste atlasu" navode komplet-lepinju, pazarske mantije, leskovački domaći ajvar, petrovački kulen i ariljsku malinu.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

