Slušaj vest

Dnevni horoskop za 7. decembar. Evo šta očekuje sve znake horoskopa poslednjeg dana u nedelji. Pojedini pripadnici Zodijaka biće posebno na udaru.

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas vas očekuju povoljne vesti od saradnika iz inostranstva. Pred vama je početak unosne saradnje. Slobodnim Ovnovima ovog dana predstoji ljubav na prvi pogled. Očaraće vas jedan izuzetno šarmantan Lav ili Vaga. Nesanica.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Osmislite rezervni plan, jer može doći do prepreka u vašim pregovorima s partnerima. Postoji mogućnost da dođe do nesporazuma. Slobodne Bikove može da fascinira jedna osoba u znaku Škorpije. Pred vama je novi početak. Variranje pritiska.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Planetarni aspekti u polju karijere mogu da vas učine subjektivnim u proceni situacije i da dovedu do previda. Realnije sagledajte partnera s kojim se viđate. U suprotnom, možete se razočarati. Obratite pažnju na ishranu, kilogrami se samo gomilaju.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Rakovi koji se bave menadžmentom ili rade s klijentima mogu da očekuju veliki uspeh i porast popularnosti. Finansijski dobitak. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz lep i harmoničan period. Sledi sve veće zbližavanje. Probavne smetnje.

LAV

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Iskoristite ovaj dan da osmislite rezervni plan, jer postoji mogućnost da se pojavi problem s probijanjem krajnjeg roka. Lavovi koji su u vezi danas mogu uspešno da prevaziđu nesuglasice u odnosu s partnerom. Aritmija.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ukoliko radite u prosveti ili se bavite pisanjem, ovaj period vam može doneti veliki uspeh. Napredak u karijeri. Negativan komentar partnera vas je izbacio iz takta i prenaglili ste u reakciji. Potrudite se da to ispravite. Smanjite unos slatkiša.

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Neko od vaših kolega gradi rivalski odnos prema vama. Do vas mogu dopreti neke spletke koje se širi o vama. Vage koje su u vezi danas mogu da imaju nesuglasice s partnerom. Na sreću, negativna atmosfera neće potrajati. Unosite veću količinu vode.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Svojim vrednim radom i zalaganjem ostvarujete natprosečne rezultate. Očekuju vas pohvale od nadređenih. Škorpije koje su u vezi danas mogu da prođu kroz kratkotrajnu krizu poverenja. Ljubomorne scene. Pad imuniteta.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Uspeh u trgovini i poslovanju sa inostranstvom obeležiće ovaj period. Mudrim poslovnim potezom ostvarićete značajan dobitak. Strelčevi koji su u vezi posvetiće se više svom partneru. Očekuje vas zajedničko putovanje. Glavobolja.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Glavno obeležje ovog dana mogu biti povoljne vesti od jednog poslovnog saradnika. Pred vama se otvara nova perspektiva. Sve više vas privlači osoba koju poznajete preko posla. Moguća je tajna ljubavna veza. Melanholični ste, depresivni.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pred vama se otvara nova mogućnost, novi izvor prihoda. Neki svoj hobi biste mogli da pretvorite u pravi biznis. Slobodne Vodolije mogu da se zaljube na prvi pogled u jednu osobu u znaku Lava ili Blizanaca. Variranje pritiska.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Iskoristite povoljan period da u znatnoj meri unapredite finansije. Uspeh u saradnji sa inostranstvom. Slobodne Ribe očekuje početak nove ljubavne veze. Budite realniji u proceni da se ne biste razočarali. Pad imuniteta.