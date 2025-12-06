Slušaj vest

Loren Berdžes (39) verovala je da ima sve: „idealnog“ muža, sređenu kuću i uspešnu karijeru. Ali kada ju je stres doveo do terapije, suočila se sa bolnom, ali oslobađajućom istinom da je zapravo lezbejka.

U februaru 2021. napustila je supruga Meta (42) posle četiri godine braka i krenula na putovanje kombijem duž zapadne obale SAD sa svojim psom Tedijem.

Loren Foto: laurenburgessco/Instagram

Nova ljubav baš kao u filmu

Loren, savetnica za biznis i upravljanje bogatstvom iz Džošua Trija u Kaliforniji, upoznala je Amandu Sartoris (35), trenerku snage i kondicije iz Venisa, preko zajedničke prijateljice u januaru 2023. i zaljubila se.

Iako je ostala u dobrim odnosima sa bivšim mužem Metom, finansijskim konsultantom iz Kolorada, Loren danas gradi potpuno novi život sa svojom partnerkom.

"Bilo je teško, ali morala sam da pratim svoje srce. Met je bio podrška i imao razumevanja“, kaže Loren za The Sun.

"Osećala sam se sebično i morala sam mnogo toga da prežalim. Met je divan čovek i i dalje mi je stalo do njega. Ali morala sam da sledim svoj put.“

Loren sa novom partnerkom Foto: laurenburgessco/Instagram

Hronični stres i pad energije

Iako je mislila da je iskreno srećna, ona je 2018. počela da dobija koprivnjaču.

„Svako veče bih legla zahvalna i zadovoljna. Imala sam dom i posao koji sam volela, ali sam radila nenormalno dugo. Od stresa su mi izbijale koprivnjače.“

Često je završavala u bolnici, sve dok joj terapeut nije rekao da mora nešto da promeni.

Foto: laurenburgessco/Instagram

Pandemija kao prelomna tačka

Kada je 2020. došao Covid, Loren je upala u depresiju.

„Jedva sam ustajala iz kreveta“, kaže. „Met i ja smo išli na bračnu terapiju i razmišljali o putovanju. Ali onda je on odjednom promenio mišljenje i rekao da to nije za njega.“

Za Loren je to i dalje bilo važno. Kupila je kombi preko Craigslist-a i krenula na put „na par nedelja“.

Suočavanje sa sopstvenom seksualnošću

U studentskim danima imala je kratka „eksperimentisanja“ sa ženama, ali je mislila da je to samo prolazna zabava.

„Na društvenim mrežama sam sve češće viđala ljude kako govore o svojoj seksualnosti i pomislila sam da možda jesam biseksualna.“

A onda je na putovanju sve „kliknulo“.

„Shvatila sam da sam definitivno gej. Sve je odjednom imalo smisla.“

Nakon povratka kući, razgovarala je sa Metom o razvodu. Razdvojili su se u februaru 2021.

Loren je promenila život iz korena Foto: laurenburgessco/Instagram

Nova adresa i nova sreća

Loren je potom putovala duž Zapadne obale, na kraju se skrasivši u Džošua Triju u Kaliforniji. A onda je u Venisu upoznala Amandu.

„Obe smo se tek doselile u Venis. Prvo smo otišle na kafu, a onda smo stalno nailazile jedna na drugu. Ubrzo smo počele da provodimo svako slobodno vreme zajedno surfovanje, druženje i zaljubile smo se.“

Posle godinu dana, krenule su u zajedničku avanturu kombijem kroz Meksiko, ali su se zbog vrućine vratile. Loren se preselila nazad u Džošua Tri, Amanda u Venis ali veza je opstala zahvaljujući kompromisu.

„Deo vremena provodimo ovde, deo tamo. Surfujemo, radimo, živimo.“

Bivši supružnici i dalje su u kontaktu

Lauren i Met i dalje se čuju i zajedno „ko-roditeljuju“ svog psa Teda.

Kada je reč o deci, Loren kaže da trenutno oboje prioritet daju karijeri, ali pričale su o tome.

„Razmišljale smo o porodici jednog dana, negde pored plaže. Mislila sam da živim svoje snove ali tek sada zaista jesam", kaže Lauren.