Još krajem devedesetih procurile su priče o razuzdanom životu i orgijama na dvoru sultana od Bruneja. Tadašnja Mis SAD, Šenon Marketić, progovorila je o onome što se dešavalo iza zatvorenih vrata, a kasnije je tužila sultana i njegovog brata, princa Džefrija.

U sudskim spisima tvrdila je da joj je agencija za talente obezbedila posao u Bruneju, uz dogovorenu zaradu od 3.000 dolara dnevno za „pojavljivanja i promotivni rad“. Umesto toga, kako je navela, držali su je kao seksualnu robinju.

Marketic je tvrdila da je svake večeri morala da pleše u sultanovom privatnom noćnom klubu od 22 do 3 ujutru, gde su se prema njoj ophodili poput prostitutke. Za magazin People ispričala je da su je drogirali i zlostavljali.

Po povratku u SAD tužila je braću za 10 miliona dolara zbog „duševnih boli, košmara, nesanice i drugih trauma“. Sultan i brat su tražili diplomatski imunitet, a vladar Bruneja opisao je optužbe kao „gore od ubistva“. Na kraju je slučaj odbačen.

Ovako danas izgleda Šenon Marketić:

Lorenina priča otkriva brutalna pravila, strah i potčinjavanje

Loren, koja je regrutovana na isti način kao i Marketic, ali sa samo 18 godina, ne veruje u sve njene tvrdnje o samim zabavama ali je zato svedočila o sopstvenim strahotama.

Po sletanju u Brunej, svim devojkama oduzeti su pasoši uz upozorenja o strogim pravilima: nije smelo da se pokazuje đon cipele u muslimanskim zemljama to se smatra teškom uvredom. Rečeno im je da paze šta govore i rade, dok je obezbeđenje sve vreme bilo prisutno.

Morale su da održavaju određenu težinu; ako bi se ugojile, tu je bio lekar sa tabletama za mršavljenje i sedative za spavanje.

Kada bi prolazile pored kraljevske porodice, morale su da se poklone i nikada prve ne započinju razgovor. Posebno su pazile da im glava uvek bude niže od Džefrijeve. Princ je zahtevao da ga zovu „Robin“. Obožavao je američke automobile, modu i pop kulturu.

Otvorio bi magazin i naručio bilo koju devojku

„Kako je dekadencija rasla, tako je rasla i potreba za američkim devojkama“, priča Loren.

„Otvorio bi magazin, pokazao na neku ženu i rekao: ‘Hoću ovu.’ I oni bi je pronašli.“

Mnoge devojke nisu mogle da podnesu zahteve za potpunu pokornost. One koje bi odbile da se uklope, vraćane su kući posle nekoliko nedelja. Bilo je, kaže ona, mnogo Filipinki i Tajlanđanki koje su imale tek oko 15 godina.

Devojke su bile smeštene u Džefrijevoj palati, i noćima su morale da plešu za princa i njegovu pratnju, nadajući se da će ih jednom „odabrati“ za noć s njim. Često je birao više njih odjednom.

Dan kada je odvedena prinčevim automobilom

Loren je čekala danima, sve dok jednog dana po nju nije došao Mercedes. Odvezli su je u poslovnu zgradu i zaključali u stan.

„Prošla su sat ili dva. Unutra nije bilo ni novina, ni televizora. Šetala sam gore-dole. Čak je i WC bio zaključan, pa sam morala da obavim malu nuždu u kantu za smeće. Drhtala sam od hladnoće, gladi i nervoze.“

Nakon četiri sata, pojavio se princ. Vodili su ljubav, a princ nije koristio kondom. Po završetku, rekao joj je: „Bilo je vrlo lepo, ali moram sada na sastanak.“

Prema njenim rečima, nikada nije koristio zaštitu niti je pitao da li ona uzima kontracepciju. Niko je nije pregledao niti pitao da li boluje od polno prenosivih bolesti.

Povlašćeni status dok je bila „zanimljiva“

Uprkos svemu, Loren je kod princa imala povlašćen status. Zanimao ga je jedino podatak da li je pre njega spavala sa sultanom. Kada bi bio zadovoljan, darivao ju je skupim šopingom i velikim sumama novca.

Vraćala se nekoliko puta iz Amerike u Brunej, sve dok jednostavno nije „dosta služila“.

„Otišao je službeno u London i nisam stigla ni da ga pozdravim“, kaže Loren.

Sultanova raskoš: zlato, avioni i hiljade automobila

Iako Brunej važi za državu sa strogim šerijatskim zakonima, sam sultan živi neverovatno raskalašno. Sa 72 godine i preko pola veka na prestolu, poznat je kao prijatelj mnogih svetskih monarha, a bio je u dobrim odnosima sa kraljicom Elizabetom II i princom Filipom.

Poznat je po kolekciji od oko 7.000 luksuznih automobila. Posjeduje i nekoliko letelica sa enterijerom obloženim zlatom. Redovno je izdvajao desetine hiljada dolara samo da bi privatnim avionom otputovao svom omiljenom frizeru jednom nedeljno. Kada je jednom zaboravio cipele, po njih je poslao helikopter.

Tri braka i desetine miliona dolara po svadbi

Sultan obožava venčanja, pa ih je sebi priuštio tri, svaki put organizujući raskošne ceremonije vredne desetine miliona.

Prvi put se oženio 1965. rođakom Rajom Isteri Pengiran Anak Hajah Salehom, sa kojom je dobio šestoro dece.

Drugi brak sklopio je 1982. sa stjuardesom Hajahom Mariam, iako je njegova prva supruga godinu dana kasnije rodila svoje šesto dete. Od Hajah se razveo 2003, a već su imali četvoro dece.

Treći put oženio se TV voditeljkom Azrinaz Mazhar, koja mu je rodila još dvoje dece pre razlaza 2010. godine.