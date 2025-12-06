Slušaj vest

Pobednici kviza Superpotera kući obično odlaze sa pozamašnim svotama novca. Ovog puta, pobednik je osvojio dve nagrade: 800 000 dinara i ples sa princezom od znanja, Milicom Jokanović.

Ljubitelji kviza već su upoznati sa ljubavlju koja Milica gaji ka muzici, budući da su u više navrata imali priliku da uživaju u njenom pevanju. U najnovijoj epizodi popularnog kviza, videli su još jednu njenu stranu, zavidno plesačko umeće. Naime, nakon pobede Vladimira Popovića iz Beograda, koji se neustrašivo borio protiv svo četvoro Tragača osvojivši 800 000 dinara, Jovan Memedović je stavio pred nesvakidašnji izazov.

Foto: Adrenalin produkcija

Voditelj mu je dao zadatak da demonstrira svoje poznavanje salse i predložio da to učini sam ili sa partnerkom. Na oduševljenje svih prisutnih Vladimir je izabrao ples sa partnerkom, Tragačicom Milicom koja je bez mnogo razmišljanja prihvatila poziv na ples.

Foto: Adrenalin produkcija

„Milice ovo je bilo jako lepo, lepo ste se snašli“, poručio joj je Memedović, dok se Vladimir nadovezao rekavši da Milica zaslužuje beneficirani radni staž za ples.

„Divni ste obojica“, rekla im je Milica.

Foto: Adrenalin produkcija

Sreću i znanje u ovoj epizodi testirali su i Aleksej Simonov, Nikola Joksimović i Danica Milošević. Ipak, niko od njih ovog puta nije uspeo da nadjača Tragače. Osim mogućnosti za osvajanje velike sume novca, Superpotera nesumnjivo uvek obećava i ludu zabavu u studiju. Mnoge će možda baš ova epizoda inspirisati da se prijave za narednu sezonu kviza, što mogu učiniti na vebsajtu produkcije Adrenalin.