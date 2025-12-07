Slušaj vest

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Bićete izvrsni u neformalnim susretima, zadivljujuće koncentracije i fizičke spretnosti. Ako treba da obavljate administrativne poslove, potpišete ugovor, dobijete rešenje ili neku dozvolu, dani su odlični za to.

Ljubav: Od 12.12. ojačaćete komunikaciju s partnerom. Osetićete da je vreme za konkretnu akciju, da ste spremni da ulažete u postojeću vezu, u porodične odnose ili u novi, ozbiljni ljubavni početak. Samo napred, ništa ne bi smelo da vas skrene s puta.

Zdravlje: Svi će primetiti da blistate i pozitivno razmišljate. S vama će svako rado biti u društvu jer ćete zračiti optimizmom. Čak i ako bolujete od viroze ili neke druge bolesti, neverovatno brzo ćete se oporaviti.

Najbolji dan: 9. decembar

Najlošiji dan: 13. decembar

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Potrudite se oko sadašnjih poslova, jer bi mogli da vam donesu nagradu u finansijskom obliku ili napredak u karijeri. Mogli biste da primite honorar ili sklopite odloženi posao koji će se naglo pokrenuti.

Ljubav: Ako ste se nedavno zaljubili, ne proveravajte svoju novu vezu jer će sene prošlosti smetati novom odnosu. Slobodni, uživajte u društvu, pokažite svojoj nedokučivoj simpatiji da imate ponosa! Možda je baš takvo vaše ponašanje podstakne da vam priđe.

Zdravlje: Ako nameravate da se bavite sportom, izbegavajte suviše zahtevne i riskantne aktivnosti. Ograničite se na vožnju sobnog bicikla ili brzo hodanje. Pripazite se sklonosti iscrpljenjima i raznim virozama i prehladama.

Najbolji dan: 11. decembar

Najlošiji dan: 10. decembar

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Prihvatite trenutne zastoje jer što im se budete manje opirali, to ćete jasnije uviđati koje korake valja načiniti. Deo radnih obaveza prepustite drugima, bez obzira na to što niste sigurni u njihove sposobnosti.

Ljubav: Manja ljubavna stagnacija nije znak za uzbunu, ali kontrolišite osećanja i ne gnjavite partnera ljubomorom i preispitivanjima. Osoba kojoj inače puno verujete, neće biti iskrena prema vama i nemojte radi nje dovoditi u pitanje svoj brak ili vezu.

Zdravlje: Energetski ste vrlo osnaženi, ali psihički znate da potonete u neraspoloženja. Izbegavajte druženja s ljudima koji su pesimistični jer će to preneti i na vas. Pripazite se glavobolja i tegoba sa sinusima.

Najbolji dan: 13. decembar

Najlošiji dan: 8. decembar

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Nemojte dozvoliti da vam pojedinci poljuljaju samopouzdanje i odvrate vas od planiranih poduhvata. Budite oprezni u poslovnoj saradnji sa ženskom osobom – njen trač ili svađa s vama, narušiće vam ugled.

Ljubav: Nedelja je kao stvorena za ozbiljne razgovore kojima ćete odrediti neke ciljeve u budućnosti. Razgovarajte s partnerom o svemu što vas muči – neće se ništa lošeg dogoditi. Sličan pristup savetujemo i u kontaktu s ostalim vama bliskim i dragim ljudima.

Zdravlje: Obnovite stara prijateljstva i razmislite o putovanjima. Treba vam izduvni ventil, odnosno nešto gde ćete kanalisati višak energije. Ako imate nekih tegoba, bićete vrlo savesni i odmah posetiti lekara.

Najbolji dan: 7. decembar

Najlošiji dan: 13. decembar

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Nalazite se u izvrsnom poslovnom periodu, ali nemojte otvarati nove poslovne aktivnosti nego unapređujte one koje su već u toku. Počeće da vam stižu priznanja i konkretne materijalne koristi.

Ljubav: Mogli biste da planirate venčanje ili da na neki drugi način unapredite vezu. Poželećete sa svima da podelite svoju sreću i zanos. Nemojte da dozvolite da vas obeshrabre neke vesti, odlaganja ili tuđa zavist. Samci, nakon 12.12. privući će vas osoba bogate duhovnosti.

Zdravlje: Dobro položeni Mars je čuvar vašeg zdravlja pa većih zdravstvenih tegoba neće biti. Dani su odlični za sve vas koji želite da skinete višak kilograma, ali nastojte da dijeta koju koristite ne bude previše rigorozna.

Najbolji dan: 9. decembar

Najlošiji dan: 8. decembar

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Na poslu vas očekuju promene koje mogu i biti pozitivne, ako ne budete brzopleto reagovali i odlučivali. U situaciji ste kada donosite zaključke pune jakih i emotivnih naboja, što nije dobro.

Ljubav: Ako ste u braku, upozoravamo vas da se suzdržite od izliva ljutnje, a naročito od prebacivanja na partnerov račun. Zvezde vam ove nedelje nisu naklonjene i jedino mirnim reakcijama možete izbeći sve štetne činioce po vaš odnos.

Zdravlje: Okupiraće vas porodični problemi, na šta će odlaziti većina vaše energije. Osećaćete da ste pod stresom, pa pripazite na krvni pritisak. Ako osećate bol u kičmi, razgibajte je joga vežbama ali bez preterivanja!

Najbolji dan: 12. decembar

Najlošiji dan: 10. decembar

Vaga

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Mogli biste da se bavite raznim oblicima pisanog rada i učenja. Zaposleni u administraciji ili računovodstvu koncentrisano će baratati brojkama i računima. Bićete jako učinkoviti, dovitljivi i snalažljivi.

Ljubav: Stare veze plamte novim žarom, a u novim odnosima dominira fizička privlačnost. Na trenutke ćete gubiti živce zbog sitnica, a onda biti zahvalni na uzbuđenjima i novim prilikama. Vikend donosi ljubavni uspeh, a nekima čak i sudbonosni trenutak.

Zdravlje: Pokušajte da živite mirnije, manje se naprezati i više spavati. Manji zdravstveni problemi mogli bi da budu razlog posete lekaru, ali ozbiljnijih tegoba nećete imati. Dobro utoplite noge kako se ne biste prehladili.

Najbolji dan: 13. decembar

Najlošiji dan: 7. decembar

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Krasiće vas hrabrost i odvažnost, a nećete se bojati niti preuzeti rizik. Ako usmerite ove osobine na područje finansija i smišljanja kako da povećate prihode, uspeh neće izostati.

Ljubav: Bračni parovi će udruženim snagama krenuti u poslovne ili finansijske projekte. Parovi koji odluče da žive zajedno, uređivaće ili će unajmiti stan. Samcima će pak imponovati poslovno uspešni pojedinci i jednu takvu osobu uskoro bi mogli da upoznaju.

Zdravlje: Puni ste energije, angažovani na sve strane i mnogo radite. Zdravlje će vam većinom biti dobro, ali pazite da ne preterate u radu i iscrpite svoje energetske zalihe. Dan započnite sa zdravim, kaloričnim doručkom.

Najbolji dan: 8. decembar

Najlošiji dan: 10. decembar

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Radićete puno, ali i postizati odlične rezultate pa ne žalite truda. Bitno je da ne preterujete jer koliko god su vaše ambicije ostvarive, neće proći bez uplitanja konkurencije i zavidnih pojedinaca.

Ljubav: Prekinutu vezu započećete na novim temeljima uzajamnosti i ljubavi, te lakše oprostiti sve ono što je bilo povod razlaza. Strelčevima u braku od 12.12. jačaju romantika i bliskost, iako ćete povremeno biti sitničavi i partneru prebacivati stare greške.

Zdravlje: Opuštajte se šetnjama, slušanjem muzike ili pisanjem dnevnika. S Venerom u svom znaku prolepšaćete se, a i raspoloženje će vam se popraviti. Bićete vitalni i izdržljivi, ali i otporni na stresne situacije.

Najbolji dan: 9. decembar

Najlošiji dan: 12. decembar

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Nećete moći da izbegnete neprijatne i složene zadatke koji podrazumevaju rizik i povećanu odgovornost. Iako ćete davati sve od sebe da zadovoljite tuđa očekivanja, činiće vam se da ste mnogo više uložili nego dobili.

Ljubav: Ako maštate o povratku staroj ljubavi, imaćete priliku da ostvarite želju. Osim šarma, vaši najjači saveznici će biti rečitost i mudrost, pa ćete lako osvojiti njeno srce. Stoga ne oklevajte, nego osmislite učinkovitu taktiku i sprovedite je u delo.

Zdravlje: Spori metabolizam prouzrokovaće bolove u stomaku i nadutost. Nastojte da konzumirate što manje teške hrane i priklonite se namirnicama bogatim vlaknima. Ako imate izraženijih tegoba, ne odugovlačite posetu lekaru.

Najbolji dan: 11. decembar

Najlošiji dan: 7. decembar

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Više se družite s ljudima jer ćete od takvih poznanstava imati koristi i stvoriti uticajne veze. Ostavljaćete utisak staložene osobe u važnim trenucima, što će vam privući simpatije nadređenih.

Ljubav: Dani nakon 12.12. za one Vodolije koje „nagriza“ ljubavna rutina donose pozitivne promene. Samci, osoba koja već duže vreme zaokuplja vašu pažnju, počeće da popušta pred vašim šarmom. Ne dajte se zbuniti njenom prividnom hladnoćom iza koje se krije nesigurnost.

Zdravlje: Zdravstvene tegobe nastojaćete da sanirate što prirodnijim putem. Posezaćete za biljnim pripravcima i čajevima i medom, ali ako su veći zdravstveni problemi u pitanju, ipak je bolje posetiti lekara.

Najbolji dan: 13. decembar

Najlošiji dan: 10. decembar

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Nadređeni bi mogli da vam pruže priliku da usavršite znanje, krenete na seminar ili stručno usavršavanje. Neki će i napredovati, ali vas očekuje puno napora, stresa i žestoke konkurencije. Dobro otvorite oči!

Ljubav: Posvetite pažnju osobi koja s vama ima ozbiljne namere - prepoznajte na vreme njene kvalitete. Zauzetima savetujemo da smanje svoja prevelika očekivanja od partnera. Čuvajte se pojedinaca koji će pokušavati da kopaju po vašoj intimi.

Zdravlje: Psihička napetost ostaviće traga na vaše zdravlje. Glavobolja, pritisak u plućima ili grč u želucu, biće samo neki od simptoma nervoze. Najbolje će vas opuštati vežbanje, ali i druženje s prijateljima.

Najbolji dan: 7. decembar

Najlošiji dan: 12. decembar

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

Video: Zašto se ljudi oslanjaju na astrologiju