Slušaj vest

Dnevni horoskop za 8. decembar. Detaljna astrološka analiza za sve znake. Evo šta pripadnike Zodijaka može očekivati već na početku nedelje.

Ovan

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Današnji dan donosi snažan nalet energije koji te gura napred, čak i ako ste se prethodnih dana osećali zaglavljeno. U razgovoru s jednom osobom bićete direktni, možda i više nego što planirate ali to će doneti iskrenost koju site želeli. Finansijska odluka u popodnevnim satima može biti povoljna.

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Vaše strpljenje danas dolazi do izražaja. Rešavate praktične obaveze sa zavidnom smirenošću. U ljubavi stiže prijatno iznenađenje, možda poruka ili gest koji vraća toplinu i sigurnost. Veče je idealno za hedonizam, dobro jelo, dobra muzika, meko ćebe.

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Osećate nalet inspiracije i jaku potrebu da se izrazite, bilo kroz razgovor, poruke ili kreativnost. Dan je odličan za dogovore, pregovore, kratka putovanja i ljubavne dopisivanja. Ako čekate vest, stiže.

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vaše emocije danas biće izraženije. Neko će vam se obratiti s pričom ili pitanjem koje vraća u prošlost, ali ovaj put reagovaćete zrelije i sa više samopouzdanja. U domu vas čeka harmonija, a u ljubavi nežan trenutak.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Danas ste u centru pažnje, čak i kada to ne planirate. Vaš šarm privlači ljude, a neko može potražiti vaše mišljenje ili podršku. Na poslu uspevate da završite nešto što vas već duže vreme sputava. Veče donosi romantičnu iskru.

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posvećeni ste detaljima, ali danas vam intuicija radi bolje nego perfekcionizam. Ako poslušate unutrašnji glas, donosiš odluku koja vam kasnije otvara vrata. U ljubavi dolazi poboljšanje komunikacije i jedna nežan, iskren razgovor. Obratite pažnju na odmor.

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Danas pravite balans između obaveza i želja. Pada vam teško da kažete „ne“, ali upravo to vam to donosi olakšanje. Ljubavni planovi se razvijaju u prijatnom smeru, a popodne može doći neočekivani kompliment koji vam popravlja dan.

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dan donosi intenzivne, ali konstruktivne emocije. Vodite važan razgovor koji oslobađa nečega što ste dugo držali u sebi. Finansijski vam se otvara šansa za manji dodatni prihod. U ljubavi vas očekuje magnetična energija.

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vaše ideje danas blistaju. Ljudi vas slušaju i veruju u tvoju viziju. Ako planirate putovanje, javlja se konkretna prilika ili informacija koja pomera planove napred. U vezi ili prema simpatiji osećaćete više spontanosti i radosti.

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Danas ste pragmatični, ali i emotivno mekši nego što priznajete. Možete doneti odličnu odluku vezanu za posao, ali u ljubavi ste prijemčiviji za iskrene, nežne gestove. Ne ignorišite komplimente, zaslužila ste.

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dan je dinamičan, pun komunikacije i društvenih interakcija. Neko iz kruga prijatelja može ti otkriti nešto iznenađujuće. U ljubavi dolazi više jasnoće. Veče je idealno za online druženje ili spontani izlazak.

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Osećaćete jaku intuiciju i emocionalnu jasnoću. Danas vidite stvari koje ste ranije potiskivali. Poslovno stiže mali, ali važan napredak. U ljubavi romantičan, topao trenutak koji leči. Odvojite vreme za opuštanje.