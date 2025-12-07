Slušaj vest

Jugoslovenska, a i svetska javnost, su bile vrlo iznenađene kada je odjeknula vest o venčanju Josipa Broza Tita sa nekadašnjom partizankom, Jovankom Budisavljević.

Iako je njihov brak kasnije krasio glamur i savršeno su plovili kroz more svečanih prijema i događaja, Josip i Jovanka su sam brak ušli znatno tiše i neprimetnije. Tajno su se venčali 15. aprila 1952. godine, u blizimi Iloka.

1/13 Vidi galeriju Josip Broz Tito Foto: Profimedia, Arhivske fotografije, Arhivske fotografije, Ustupljena fotografija, Vukotić media

Tajna venčanog lista

Tek pre neku godinu u javnosti je objavljen venčani list Jovanke i Tita, a posebno su interesantni detalji koji su bili zapisani u njemu. Kum Leka Ranković, mladoženja bez zanimanja i ispravnog datuma rođenja, mlada 32 godine mlađa, on razveden, ona neudata, tako ukratko glase podaci iz venčanog lista Josipa Broza Tita i Jovanke Budisavljević.

Prvo, mnogima upada u oči to što je Tito imao 32 godine kad se rodila Jovanka, zvanično njegova treća supruga i jedina prva dama. Primećuju i da je u ovom dokumentu kao njegov datum rođenja naveden 25. maj umesto 7. maj. Zanimljivo je nekima i to što se iz ovog dokumenta vidi da su navodno stanovali u istoj ulici sa četiri broja razlike. Pitaju se pojedini i zašto je rukopis isti svuda u venčanom listu. Kažu neki da je to logično jer je izvod pisao jedan službenik.

Na tom papiru piše da su Josip Broz Tito i Jovanka Budisavljević stupili u brak 15. aprila 1952. godine, da je njihov brak zaveden pod brojem 126, te da se taj čin zbio u rejonu VII, odnosno ono što bi danas bio Savski venac i Čukarica. Takođe stoji da ih je venčao matičar Momir Jovanović, da su kumovi bili Aleksandar Ranković i Ivan Gošnjak, a svedok Slobodan Emreković. Na sve to je lupljen i zvanični pečat Narodne Republike Srbije i Narodnog odbora VII rejona.

Prazno polje u venčanom listu, kum Aleksandar Ranković

Ali zanimljivo da je za Tita polje za zanimanje prazno. Inače, na Jovankinom i Titovom venčanju u aprilu 1952. godine kum je bio Aleksandar Ranković, šef Državne bezbednosti.

Poslednjih nekoliko godina njegovog života Jovanka navodno nije ni viđala svog supruga. Pred kraj Titovog života 1978. čak je i britanski ambasador shvatio šta se događa, pa je u London poslao poruku sadržaja: „Tito je potpuno sam!“

1/19 Vidi galeriju Josip Broz Tito i Jovanka Broz Foto: Profimedia, Profimedija, ullstein bild / - / Profimedia

Misterija poznanstva

Godinama se govorilo da je Maršal bio ženskaroš, sa tri braka iza sebe i nekoliko vanbračnih veza. Zbog ugleda u svetu moralo je da se brine i o njegovom privatnom životu. Zato je pao dogovor da se Titu nađe devojka koja bi mu bila supruga.

Prema jednoj verziji, Josipa Broza Tita je upoznala tokom nemačkog desanta na Drvar 1944. godine. Druga kaže da je odmah nakon završetka Drugog svetskog rata ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Ranković zatražio od svojih podsekretara da mu pošalju grupu devojaka za rad u kabinetu Josipa Broza Tita. Doveli su 50 kandidatkinja, a Ranković je navodno odabrao pet i lično ih predstavio Titu. Odmah mu se svidela Jovanka Budisavljević, koja je tada imala 24 godine.

Jovanka Broz Foto: imago stock&people / imago stock&people / Profimedia

Sledeća verzija, ovog puta od bivšeg generala JNA Marjana Kranjca, kaže da je Jovanka dodeljena Maršalu već 1945. godine kao higijeničarka zadužena za kontrolisanje hrane, čistoće i zdravlja osoblja. Posle smrti velike Titove ljubavi Davorjanke Paunović 1946. godine, Jovanka je postala Titova lična sekretarica.