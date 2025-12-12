Slušaj vest

Rasprava o tome kolika je kvadratura neophodna za udoban život uglavnom zavisi od pojedinca. Nekima sasvim odgovara malena garsonjera, dok drugi ne mogu da zamisle dom bez spavaće sobe. Ipak, pokret "tiny house" iz godine u godinu sve više dobija pristalice, pa nedostatak prostora mnogima više i ne predstavlja problem. Naravno, postoje situacije u kojima "kvadrat manje" postaje vrlo konkretan izazov.

Stručnjaci procenjuju da je za jednu osobu optimalna površina između 40 i 55 kvadrata, ali takvi stanovi su u mnogim gradovima samo nedostižan ideal. U velikim svetskim metropolama, gde cena i kupovine i zakupa kvadrata stalno raste, ponuda je sve kreativnija — i često sporna. Na tržištu se tako pojavljuju stanovi u kojima vlasnici verovatno nikada sami ne bi živeli.

Viralni primer iz Tokija

YouTube kanal Norma Nakamure, na kome ovaj kanadski autor prikazuje japansku kulturu, običaje i nekretnine, privukao je više od 1.1 milion pretplatnika.

U galeriji pogledajte fotografije najmanjeg stana u Tokiju:

Među njegovim najgledanijim snimcima nalaze se prikazi ekstremno malih japanskih stanova - od luksuznih varijanti od svega nekoliko kvadrata do zgrada toliko uskih da je i penjanje stepeništem avantura.

Ovaj put, Norm je predstavio stan u Tokiju koji izgleda kao da je preuzet iz nekog futurističkog akvarijuma.

"Akvarijum" kao dom

U većini delova japanskih metropola zgrade nisu previsoke zbog tradicionalnog pristupa gradnji, pa se nebo uglavnom jasno vidi. Ali zato je svaki kvadrat preskup, a potražnja za iznajmljivanjem ogromna. Zbog toga čak i izuzetno neobični prostori brzo dobiju stanare.

Kako kaže sam Norm, interesovanje za ovaj konkretan stan je iznenađujuće veliko: "Voleli ili ne, moj prijatelj koji me je pustio u ovaj stan tvrdi da je interes za njega ogroman, da su termini za razgledanje potpuno popunjeni".

Prvi znak da nešto nije uobičajeno vidi se već na ulazu - strmo i izuzetno usko stepenište, jedva šire od ljudskih ramena. U samom stanu nalazi se ogromna staklena površina od poda do plafona. Iako bi stakleni zid u drugim uslovima izgledao luksuzno, ovde stvara utisak da boravite u providnoj kutiji.

Tlocrt je kružnog oblika oko centralnog betonskog jezgra, a ceo obod stana čine staklene plohe. Okolne zgrade stoje na svega nekoliko metara razmaka, pa se pogledi komšija i stanara međusobno direktno ukrštaju. Najuži deo stana, širine oko 90 cm, pretvoren je u prostor sa WC-om i malenom kadom - potpuno vidljiv spolja. Privatnost se može donekle postići spuštanjem roletni, ali tada stan deluje gotovo klaustrofobično.

Minimalizam do apsurda

Nameštaj praktično ne postoji. Tu su tek veš-mašina i klima-uređaj. Hladnjak bi jedva mogao da se unese uz usko stepenište, a još teže da se smesti unutra. Ormari, krevet, sto, stolice - ništa od toga nije predviđeno. Kuhinjski deo svodi se na mali rešoi i majušni sudoper.

Posebno neobičan detalj je ogromni stakleni panel koji se umesto klasičnog prozora otvara u celosti. Kada se otvori, donji deo je potpuno prazan, a od pada vas deli samo jedna metalna prečka u visini struka. Komentari pratilaca bili su sve samo ne ravnodušni.

"Zamislite da pozovete prijatelje na druženje, a neko mora da ide u WC. Već osećam miris po celom stanu", "Kao osoba koja pati od straha od zatvorenih prostora i visine, ovaj stan bi za mene bio prava noćna mora," samo su neki od komentara.

Koliko košta život u akvarijumu?

Norm navodi da je mesečna kirija od 800 do 900 američkih dolara (oko 688–774 evra). Za Tokio - izuzetno povoljno. Verovatno je ovaj neobični prostor već dobio svoje stanare. Kako im izgleda svakodnevica? To ostaje da zamislimo sami.

