Pas koji je iznenada nestao u maju 2021. godine konačno je pronađen - živ, neočekivano dobro i potpuno izvan mesta odakle je nestao. Vlasnica Patricija sve te godine nije odustajala, iako se malo ko nadao da će se njen Čoko ikada pojaviti. A onda se desio obrt kakav obično gledamo samo na velikom platnu.

Šok u Detroitu

U Detroitu je zatečen pas vezan za ogradu, iscrpljen i slab, ali živ. Odmah je prebačen u prihvatilište "Lincoln Park", gde je skeniranje mikročipa otkrilo iznenađujuću činjenicu: ovaj pas je pre tri godine nestao u Poljskoj. Patricija ga je sve vreme uporno tražila, ne sluteći da se njen ljubimac nalazi na drugom kontinentu.

Misija povratka kući

Organizacija "Helping Paws and Claws" preuzela je slučaj i pokrenula operaciju povratka psa njegovoj porodici. Uz pomoć jedne grupe za spasavanje životinja i anonimnog donatora koji je ustupio avionske milje, Čoku je obezbeđena avionska karta pravo do Kalifornije, gde Patricija danas živi. Iako je putovanje pratilo odlaganja letova, pas je na kraju sleteo bezbedno.

Nestali pas Čoko pronađen u Poljskoj. Foto: Printscreen/YouTube/CBS Detroit

Susret koji se pamti

Emocije su bile jake: Patricija je zaplakala dok je grlila svog dugogodišnjeg "majstora bekstva", kako ga od milja zove. Trenutak njihovog ponovnog susreta oduševio je sve koji su učestvovali u ovoj misiji. Ovaj slučaj postao je snažan podsetnik koliko mikročip može biti presudan. Bez njega bi Čoko najverovatnije zauvek ostao izgubljen.

Kako je Patricia izjavila za CBS: "Mikročipovi rade i ovo je dokaz. Samo zato se danas vraća kući".

Sada Čoko ponovo spava u svom starom krevetu, dok njegova neverovatna odiseja služi kao primer nade i istrajnosti - i vlasnicima i spasiocima širom sveta.

