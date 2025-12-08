Hteo da se izvini supruzi pa postao hit na mrežama: Ceo region bruji o njegovom pokušaju da se dodvori
Na Fejsbuk stranici Prometne zgode i nezgode pojavila se zanimljiva fotografija automobila sa cvećem i rukopisno pisanom porukom na njegovom vetrobranskom staklu:
„Volim te, ljubavi moja, nemojmo biti tvrdoglavi, uzmi ovo cveće od svog muža koji te nikada neće pustiti.“
Nije poznato tačno gde je fotografija snimljena niti u kom gradu, ali je scena brzo privukla pažnju zbog neobičnog načina izvinjenja. Objavu je primetio veliki broj pratilaca, a diskusija u komentarima se ubrzo zahuktala.
Reakcije korisnika: slatko ili jezivo?
Dok su neki komentarisali da je to slatki gest pomirenja nakon svađe, drugi su istakli da poruka može delovati pomalo jezivo.
Jedan korisnik je napisao:
- „S jedne strane, ovo mi je veoma lepo, ali i pomalo jezivo.“
Drugi je dodao:
- „Ovo 'ko te nikada neće pustiti' odmah upada u oči... od romanse do crne hronike.“
Bilo je i duhovitih komentara:
– „Ovaj tip je uradio nešto gadno.“
– „Gde žive ovakvi momci?“
(Kurir.rs/Index.hr)
