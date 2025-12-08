Slušaj vest

Dok ostatak sveta polako usvaja nove tehnologije, Dubai je već zakoračio u sledeću fazu gastronomije. U luksuznom delu "Business Baya" otvoren je prvi restoran u kojem je glavni kuvar — sistem veštačke inteligencije. Koncept pod nazivom "AI Chef Lab" preplavio je društvene mreže, jer mnogi žele da vide može li mašina zaista da nadmaši ljudsku kreativnost u kuhinji.

AI kao šef kuhinje - kako funkcioniše digitalni gastronomski mozak

Ovo nije još jedan restoran u kojem roboti samo poslužuju. U AI Chef Labuveštačka inteligencija kreira kompletan meni, promišlja recepte i koordinira rad cele kuhinje. Sistem istovremeno obrađuje sezonsku ponudu namirnica, nutritivne potrebe, navike posetilaca i čak njihove emocionalne reakcije prikupljene putem interaktivnih ekrana na stolovima. Sve to rezultira jelima skrojenim za svakog gosta ponaosob, kao da kuva neko ko vas odlično poznaje.

Najveći hit je već postao digitalno osmišljeni specijalitet - rolnice od blitve i ćuretine, koje su preplavile Instagram i TikTok. Ovaj AI ne radi po šablonu; kombinuje globalne kulinarske baze sa modelima koji predviđaju nove, skladne spojeve ukusa. Ljudski deo tima i dalje je prisutan - zaposleni pripremaju namirnice, brinu o higijeni i komuniciraju sa gostima, dok veštačka inteligencija vodi kreativni segment.

"Ne vidimo ovo kao zamenu ljudi, već kao novi oblik saradnje sa tehnologijom", poručuju iz restorana.

Reakcije gostiju - oduševljenje, zbunjenost i mnogo komentara o izgledu AI kuvara

Očekivano, mišljenja su podeljena. Jedni veruju da će mašina doneti novu dimenziju gastronomije, drugi se ne osećaju prijatno znajući da računar "odlučuje" šta će jesti. Među korisnicima mreža pojavila se i zanimljiva tema - ženski komentari o vizuelnom prikazu AI kuvara, digitalnog avatara koji predstavlja "lice sistema". Mnogima se dopada futuristički izgled ovog virtuelnog šefa kuhinje.

Neki od komentara bili su posebno viralni: "Iskreno, ne znam šta mi je lepše, jelo ili ovaj AI kuvar koji izgleda kao da je izašao iz nekog futurističkog filma", "Hrana izgleda odlično, a tek on... Ja samo kažem da ako mašina ovako izgleda, slobodno može da mi kuva svaki dan", "AI kuvar koji analizira emocije? Pa još ovako zgodan, čist sci fi. Dubai, bravo", "Ako ovako izgleda budućnost kuvanja, žene će prve glasati da AI ostane glavni kuvar."

Šta dolazi posle?

Foto: Printscreen/Instagram/eirawater

Jedno je izvesno - Dubai je ponovo otvorio vrata trendu koji će ostatak sveta tek početi da istražuje. I dok jedni sa oduševljenjem prihvataju novu gastronomsku eru, drugi postavljaju ključno pitanje: da li je ovo početak budućnosti u kojoj će čovek i veštačka inteligencija zajedno stvarati potpuno nove kulinarske pravce?

U svakom slučaju, granica između ljudske i digitalne kreativnosti postaje sve tanja - a Dubai je ponovo napravio korak ispred svih.

