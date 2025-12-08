Slušaj vest

Španska serija "Slučaj Asunta" ("The Asunta Case") trenutno je druga najgledanija serija u svetu, odmah iza hita "Baby Reindeer". Reč je o kriminalističkoj mini-seriji koja se zasniva na istinitoj priči o nestanku devojčice Asunte 2013. godine. Mini-serija razotkriva jedan od najšokantnijih zločina počinjenih u Španiji.

Radnja serije prati događaje nakon što su Rozario Porto i Alfonso Bastera 21. septembra 2013. prijavili nestanak svoje ćerke Asunte. Serija prati policijsku istragu u kojoj su Asuntini roditelji među glavnim osumnjičenima za njen nestanak.

Kadar iz serije The Asunta Case Foto: Printscreen/Youtube/MVSRS

Glavne uloge tumače: Kandela Penja i Tristan Ujoa, dok se u sporednim ulogama pojavljuju Havijer Gutijerez, Marija Leon, Raul Arevalo, Ališa Borračero, Fransešk Oreja i drugi glumci. Kreatori serije su Roman Kampos, Hon de la Kuesta i Gema R. Neira.

Sinopsis

Rozario i Alfonso su 2001. godine usvojili devojčicu po imenu Asunta Fong Jang iz Kine. Dvanaest godina kasnije, kada su prijavili njen nestanak, vlasti su isprva posumnjale na otmicu. Međutim, tokom istrage par je uhapšen zbog njenog ubistva, što je izazvalo šok širom zemlje.

Da li je "Slučaj Asunta" istinita priča?

Da, serija se temelji na stvarnom ubistvu 12-godišnje Asunte. Nakon što su njeni usvojitelji prijavili njen nestanak, telo devojčice je pronađeno pored puta, a njeni roditelji su ubrzo uhapšeni. U junu 2001. godine advokatica Rozario i njen suprug Alfonso otputovali su u Kinu kako bi usvojili dete. To tada nije izazvalo posebne sumnje jer su pripadali višoj srednjoj klasi. Rozarijin otac bio je počasni konzul Francuske, a majka istoričarka umetnosti na Univerzitetu u Santijagu, piše The Guardian. Dve nedelje kasnije doveli su devojčicu kući.

Kako je rasla, postalo je jasno da je Asunta izuzetno inteligentna. Pohađala je privatne časove engleskog, francuskog i kineskog, a u školi je učila nemački. Već je govorila španski i galicijski. Takođe je pohađala privatne časove baleta, violine i klavira, a prema pisanju The Guardian-a, često je sama insistirala na tim aktivnostima.

"Ustajala je u 7 ujutru, učila kineski od 8 do 10, išla na balet od 10.15 do 12.30, zatim bi do ručka vežbala francuski. A tu su bili i časovi violine i klavira", rekla je njena učiteljica baleta.

Godine 2009. Asuntina majka je prolazila kroz ozbiljne psihičke probleme. Provela je dve noći u privatnoj psihijatrijskoj bolnici jer je imala suicidalne misli. Ona i Bastera su se iznenada razveli početkom 2013. godine. Rozario je imala aferu sa uspešnim biznismenom po imenu Manuel Garsija, a kada je Bastera to saznao, njihov brak se potpuno raspao.

Porto je doživela nervni slom u junu te godine, a Bastera je želeo da joj pomogne da se oporavi. Čak je razmišljao i o pomirenju. Noć pre Asuntine smrti, ona je sa majkom ručala u očevom stanu i gledale su epizodu "Simpsonovih".

Šta se dogodilo Asunti Fong Jang?

Kadar iz serije The Asunta Case Foto: Printscreen/Youtube/MVSRS

Beživotno telo Asunte Fong Jang pronađeno je 22. septembra 2013. godine. Policija je već znala ko je žrtva, jer su pre toga Porto i Bastera otišli u policijsku stanicu u Santijagu da prijave nestanak ćerke. U zapisniku stoji da je Asunta ostala sama u majčinom stanu radeći domaći zadatak, dok je Rozario otišla do porodične kuće na selu, koja se nalazi oko 20 minuta od mesta gde je telo devojčice pronađeno. Kada se vratila kući, rekla je da je Asunta nestala.

Par je policiji rekao da je Asunta tokom leta probudila majku vrišteći jer je videla muškarca obučenog u crno sa lateks rukavicama kako stoji iznad nje dok je ležala u krevetu. Ipak, Rozario o tom incidentu nije obavestila nijednog komšiju, što je vlastima bilo posebno sumnjivo.

Na kraju je Rozario uhapšena na sahrani svoje ćerke. Iako nije bilo neposrednih fizičkih dokaza koji bi je direktno povezali sa zločinom, policija je pronašla snimke sa video-nadzora na kojima se vidi kako majka vozi automobil ka njihovoj seoskoj kući, dok pored nje sedi "devojčica duge kose". Snimak je nastao u vreme kada je Asunta, prema majčinim rečima, bila kod kuće i pisala domaći zadatak.

Kadar iz serije The Asunta Case Foto: Printscreen/Youtube/MVSRS

Pored toga, forenzičari su analizirali Asuntinu krv i urin i otkrili da je u njenom organizmu bilo tragova sastojaka lekova koje je Rozario koristila za napade anksioznosti, piše The Guardian. Pošto su zvaničnici smatrali da je malo verovatno da bi Rozario sama mogla da izvrši ubistvo, sudija je naredio hapšenje i njenog supruga, odnosno Asuntinog oca.

