Jovan Memedović, jedan od najprepoznatljivijih srpskih novinara i TV lica, rođen je 1960. godine u Beogradu, gde je odrastao i završio školovanje.

Ipak, koreni njegove porodice vode ka Crnoj Gori, njegov otac bio je ekonomista sa Durmitora, a majka psiholog sa Cetinja.

Detinjstvo je proveo u Beogradu, na Dedinju, dok je letnje raspuste provodio na Durmitoru. Pored osnovne škole završio je i nižu muzičku, ali su mu najveće strasti oduvek bili sport i priroda: bavio se boksom, a trenirao i džudo.

Novinarstvom se bavi od 1985. godine

Nakon Četvrte beogradske gimnazije, odlučio je da upiše Fakultet za fizičku kulturu, na kome je diplomirao 1985. godine. Novinarstvom je počeo da se bavi 1986. u informativnom programu, a od 1992. prelazi u sportsko izveštavanje i komentarisanje. Ubrzo postaje i autor sopstvenih emisija: najpre „Svet lova i ribolova“, a potom i čuvene „Sasvim prirodno“.

Upravo zahvaljujući brojnim avanturama u prirodi dobio je nadimak „srpski Ber Grils“, iako ističe da on, za razliku od Grilsa koga na snimanju prati gomila pomoćnog osoblja, u avanture ide samo sa jednim snimateljem. Iako emislija ima skroman budžet obišao je svet, ali je prikazao i lepote naših predela.

Trudi se da propagira i podstiče zdrav i aktivan život i odnos prema okolini. Tridesetak epizoda emisije otkupio je francuski Kanal plus.

Voditelj je kviza Potera na Radio televiziji Srbije (RTS). Memedović je 2007. godine dobio nagradu Laza Kostić za reportažu godine od Udruženja novinara Srbije (UNS).

Bio je u braku sa suprugom Mirjanom od 1993. do 2014. godine, kada su se razveli. Imaju dvoje dece, Mašu i Uroša, koji treniraju džudo. Memedović ima i stariju sestru koja je doktor nauka i radi pri Ujedinjenim nacijama (UN).

