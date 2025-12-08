Slušaj vest

Mnogi se tokom praznika pitaju da li lampice na jelci treba ostaviti da svetle i dok spavamo, ili ih ipak svako veče gasiti. Iako upaljene lampice stvaraju savršenu prazničnu atmosferu u domu, postoji nekoliko važnih razloga zašto to možda nije najbolja ideja.

Mogu li lampice ostati upaljene celu noć?

Iako tehnički mogu — nije preporučljivo.

Isključivanje lampica tokom noći:

  • štedi energiju
  • smanjuje rizik od električnih kvarova
  • sprečava mogućnost požara

Čak i LED lampice, koje su sigurnije itroše manje struje, mogu da se pregreju ili oštete ako je kabl loš, oštećen ili previše napregnut. Stare lampice su posebno rizične, kao i one postavljene na suvu jelku ili u preopterećene utičnice.

Koliko novca možete uštedeti gašenjem lampica?

Ušteda možda neće biti ogromna, ali razlika postoji — posebno kod klasičnih sijalica. Evo primera jelke visine 2,1 m sa oko 700 lampica, uključene od 17 do 8 časova tokom dva meseca:

  • Mini klasične sijalice → oko 3.200 RSD
  • T5 LED lampice → oko 380 RSD
  • M5 LED lampice → oko 540 RSD

Dakle — LED je višestruko isplativiji izbor.

Uz to, lampice će trajati duže ako se ne koriste non-stop, pa se smanjuju i troškovi čestih zamena.

Šta je preporuka stručnjaka?

  • Isključite lampice dok spavate
  • Isključite lampice kad napuštate dom
  • Ne priključujte ih na produžne kablove ni na već preopterećene utičnice

Redovno proveravajte stanje žica i sijalica

Rizik jeste mali kod novijih lampica koje su dobro postavljene, ali u slučaju starijih instalacija, suve jelke i slabog kabliranja — opasnost značajno raste.

