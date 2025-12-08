Slušaj vest

Mnogi se tokom praznika pitaju da li lampice na jelci treba ostaviti da svetle i dok spavamo, ili ih ipak svako veče gasiti. Iako upaljene lampice stvaraju savršenu prazničnu atmosferu u domu, postoji nekoliko važnih razloga zašto to možda nije najbolja ideja.

Mogu li lampice ostati upaljene celu noć?

Gde po feng šuiju treba postaviti jelku? Foto: Kateryna Sheviakova / Alamy / Profimedia

Iako tehnički mogu — nije preporučljivo.

Isključivanje lampica tokom noći:

štedi energiju

smanjuje rizik od električnih kvarova

sprečava mogućnost požara

Čak i LED lampice, koje su sigurnije itroše manje struje, mogu da se pregreju ili oštete ako je kabl loš, oštećen ili previše napregnut. Stare lampice su posebno rizične, kao i one postavljene na suvu jelku ili u preopterećene utičnice.

Koliko novca možete uštedeti gašenjem lampica?

Foto: T.s.

Ušteda možda neće biti ogromna, ali razlika postoji — posebno kod klasičnih sijalica. Evo primera jelke visine 2,1 m sa oko 700 lampica, uključene od 17 do 8 časova tokom dva meseca:

Mini klasične sijalice → oko 3.200 RSD

T5 LED lampice → oko 380 RSD

M5 LED lampice → oko 540 RSD

Dakle — LED je višestruko isplativiji izbor.

Uz to, lampice će trajati duže ako se ne koriste non-stop, pa se smanjuju i troškovi čestih zamena.

Šta je preporuka stručnjaka? Isključite lampice dok spavate

Isključite lampice kad napuštate dom

Ne priključujte ih na produžne kablove ni na već preopterećene utičnice

Redovno proveravajte stanje žica i sijalica

Rizik jeste mali kod novijih lampica koje su dobro postavljene, ali u slučaju starijih instalacija, suve jelke i slabog kabliranja — opasnost značajno raste.

