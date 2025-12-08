Slušaj vest

Korisnica društvenih mreža koja se predstavlja na TikToku kao Elijah je objavila video koji je postao viralan tokom vikenda, pokazujući kako neki restorani potpuno ne poštuju osnovne higijenske standarde.

Neprijatan miris koji je dolazio iz tanjira koji je naručila u meksičkom restoranu u Pujalupu, Vašington, zaintrigirao je ovu ženu. Zato je odlučila da se ušunja u ostavu restorana i sazna šta se zapravo dešava.

„Stomak mi se prevrtao“ – šta je snimljeno na videu

Ono što je snimila izazvalo je gađenje kod miliona korisnika društvenih mreža:

hrana razbacana po prostoriji

posude bez poklopaca

prljav pod i zidovi

oprema ostavljena u šerpama i loncima

rad bez zaštitne opreme

Video je pokrenuo lavinu komentara na Reditu, gde je jedan korisnik, koji očigledno poznaje pravila ugostiteljske industrije, napisao:

„Pored činjenice da hrana treba da bude pokrivena, video sam još nekoliko prekršaja: sve mora biti označeno, temperatura mora biti proverena, pribor za jelo ne sme biti ostavljen u posudama, zidovi i podovi moraju biti dezinfikovani... zaposlenima očigledno nedostaju rukavice i mrežice za kosu.“

Zatim je dodao nešto što je posebno zabrinulo gledaoce:

„Zastrašujuće je što verovatno 20-25% restorana radi ovako, a ljudi to ne znaju.“

Inspekcija? „Znamo kada dolaze.“

Još jedan komentator, koji tvrdi da je godinama radio u restoranima, dodao je:

„Inspekcije su šala. 90% vremena znate kada dolaze i imate vremena da sve pripremite. Postoji ogromna razlika između svakodnevne situacije i situacije pre nego što inspektori dođu.“

Šok i gađenje publike

Iako nije sigurno da je ovaj nivo nepažnje norma u američkim restoranima, činjenica je da je video izazvao šok i zabrinutost širom interneta — mnogi pozivaju zdravstvenu inspekciju da hitno deluje.

Još nije poznato da li su vlasti obaveštene o situaciji u ovom objektu.

