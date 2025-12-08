Slušaj vest

U srcu planina severne Jermenije nalazi se selo Fioletovo – neobičan deo usred Kavkaza, gde već gotovo dva veka žive staroverci, poznati kao molokani. Ovo selo sa domaćinstvima ukrašenim drvenim rezbarijama, plavookim stanovnicima i specifičnom kulturom, kao da pripada nekoj drugoj dimenziji.

U Fioletovu se ne puši, ne pije, nema televizora, a psovke su nepoznate. Stanovnici žive prema pravilima koja su nasledili od svojih predaka, verujući u jednostavan život i poštovanje tradicionalnih vrednosti.

Molokani Foto: Yvan Travert / akg-images / Profimedia

Za molokane, verski običaji su potpuno odvojeni od pravoslavne crkvene hijerarhije – ne priznaju ikone, ne krste se, a obrede krštenja nazivaju "kstine". Njihovo ime potiče od činjenice da tokom posta konzumiraju mlečne proizvode, što je bilo suprotno pravoslavnim pravilima, zbog čega su ih car Nikola I prognao daleko od pravoslavnog sveta. S druge strane, sami molokani će se uvrediti na ovu teoriju o poreklu njihovog imena, već će vam reći da im ime potiče od sintagme "duhovno mleko" iz Biblije.

Selo Fioletovo Foto: Yvan Travert / akg-images / Profimedia

Tiha zajednica s jasnim pravilima

Danas Fioletovo ima 380 domaćinstava, oko 1.500 stanovnika, i samo dve glavne ulice. Pripadnici ovog staroveračkog društva, radni i čestiti, nisu poznati po nametanju svojih proizvoda, već po suzdržanoj prodaji i blagim, skoro eteričnim licima koja podsećaju na portrete sa starih slika. Krompir, mleko i poseban molokanski kiseli kupus na prodajnim štandovima privlače pažnju prolaznika širom Jrmenije.

Zajednica u Fioletovu strogo poštuje svoje običaje: muškarci se briju tek nakon ženidbe, žene su obučene u skromne haljine s belim keceljama, a fotografisanje smatraju „đavolskim“.

Molokani Foto: Yvan Travert / akg-images / Profimedia

Poznati po kiselom kupusu

Prvi molokani su se naselili u ovoj zabiti 1840. godine, proterani iz Tambovske gubernije. Verovalo se da će se, smešteni među različite narode Kavkaza, molokani asimilovati, ali se dogodilo suprotno – molokani su stvorili čvrstu zajednicu i očuvali ruske običaje. Napustili su plodne ruske crnice i borili se sa surovim tlom Kavkaza, a učeći lokalno stanovništvo zanatima, uveli su nove poljoprivredne tehnike, pa su i sami usvojili neke lokalne običaje.

Fioletovo je postalo poznato kao „Meka za kiseli kupus“. Svako domaćinstvo uzgaja svoje polje kupusa, a molokanska kupus kiseljen u dubovim buradima sa dodatkom šargarepe poznata je širom regije. Stanovnici kažu da je tajna njihovog kupusa u velikim količinama i posvećenosti sa kojom se priprema.

Selo Fioletovo Foto: Yvan Travert / akg-images / Profimedia

U selu vlada striktna etika i stroga hijerarhija: sve važne odluke donosi zajednica uz konsultacije sa presviterom duhovnim vođom sela. Svojevremeno je i kolektivno vođena farma (kolhoz) u Fiolotovu bila među vodećima u regionu, a pod sovjetskim režimom, Fiolotovo je postalo poznato po izvozu kiselog kupusa širom bivšeg SSSR-a.

Život u skladu sa verom i zajednicom

Molokani su uvek bili poznati po svojoj besprekornoj moralnosti. U Fioletovu, zločini su retki, a ako se i dogode, molokani radije izbegavaju pravne sporove jer smatraju da osuda nekoga predstavlja prevelik teret za sopstvenu dušu. Mnoge porodice i dalje neguju skromnost – oko 50 meštana odbija penzije verujući da je neprihvatljivo primati novac koji sami nisu zaradili.

selo Fioletovo Foto: Yvan Travert / akg-images / Profimedia

Fioletovo je jedinstven primer suživota ruske zajednice u srcu Jermenije. Iako mladi danas sve više odlaze zbog obrazovanja i rada, molokani iz Fioletova ostaju odani tradicijama, verujući da im planine Kavkaza daju osećaj sigurnosti i pripadnosti. U ovom mirnom kutku Krmenije, daleko od gradskih svetala i televizijskih antena, život teče svojim ritmom, vođen jednostavnošću i duhovnim vrednostima.

