Nakon što su Labubu lutke, viđene na torbama slavnih osoba od Rijane do Kim Kardašijan, osvojile svet, na scenu stupa novi kandidat za ultimativni slatki modni dodatak. Upoznajte Mirumi, plišanog robota nalik lenjivcu čija je jedina svrha da se drži za vašu torbu, izgleda neodoljivo i stidljivo posmatra svet oko sebe, a čak i reaguje kada ga pomazite.

Ovu neobičnu kreaciju osmislila je kompanija Yukai Engineering, a ime Mirumi potiče od japanskih reči za "gledati" i "plišana životinja". Ispod plišane spoljašnosti, robot ima dve ruke za hvatanje kojima se pričvršćuje za kaiš torbe, senzore i male motore koji mu omogućuju kretanje.

Iako ne razume reči, Mirumi "čuje" zvukove i reagovaće na obližnje glasove. Kada registruje zvuk, njegov prilagođeni algoritam nateraće ga da stidljivo pogleda prema izvoru pre nego što skrene pogled. Uz to, zahvaljujući senzorima u glavi, reaguje i na dodir. Kada oseti da ga neko mazi, algoritam stvara nasumične odgovore kako bi reakcija delovala što prirodnije. Da bi delovao još življe, Mirumi se povremeno pomera čak i kada se oko njega ništa ne događa.

Inspiracija iz svakodnevnog života

Tvorci opisuju Mirumi kao "šarmantnog robota" dizajniranog da oponaša osećaj kada vas beba u prepunom vozu iznenada pogleda.

"Postoji vrlo posebna vrsta slatkoće kada beba, držana u roditeljskom naručju, tiho proviri kroz prazninu i uspostavi kontakt očima s vama", rekao je za Daily Mail Šunsuke Aoki, izvršni direktor kompanije Yukai Engineering.

"To je tako nežan trenutak koji vas prirodno tera da se nasmešite ili mahnete nazad. Želeli smo da uhvatimo taj topao, srceparajući osećaj i unesemo ga u malog, svakodnevnog saputnika." Aoki dodaje: "Naš cilj je stvoriti male trenutke radosti na javnim mestima, podeljene između stranaca kroz Mirumijev nežan pogled."

Novi Labubu? Obožavatelji su oduševljeni

Na društvenim mrežama obožavatelji su već prozvali ovu malu igračku sledećim Labubuom. Na X-u je jedan korisnik napisao: "Ovo bi mogao da bude sledeći trend u stilu Labubua, ljudi će ga kačiti na svoje torbe baš kao Labubu."

Drugi je dodao: "Ovo je budućnost o kojoj sam sanjala otkad sam bila devojčica. Kupiću ga što pre." Jedan obožavatelj je zaključio: "Mirumi donosi faktor 'aww' u robotiku!"

Cena i dostupnost

Međutim, za gedžet koji je dizajniran da ne radi gotovo ništa, Mirumi nije jeftin - cena jednog robota iznosi 125,50 evra. Trenutno je dostupan za prednaručivanje putem Kickstartera, a prve isporuke očekuju se u maju sledeće godine.

Ako propustite ovu priliku, Aoki kaže da je opšte izdanje proizvoda planirano za april 2026. godine. Mirumi je dostupan u tri boje: boji slonovače, roze i sivoj.

Tvorci neobičnih izuma

Ovo nije prvi put da je Yukai Engineering iznenadio svet svojim neobičnim gedžetima. Kompanija je takođe stvorila Qoobo, plišani jastuk s robotskim repom koji maše. Ovaj "terapeutski robot" maše repom kao odgovor na maženje i čak ima suptilan otkucaj srca kako bi simulirao pravu životinju. Testiranja su pokazala da su mnogi korisnici iskusili značajno smanjenje nivoa stresa nakon interakcije s ovim neobičnim jastukom.

