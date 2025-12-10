Slušaj vest

Karijera Slobodana Miloševićanije bila besprekorna, a tokom svih ovih godina spominjali su se brojni skandali koji su čak preneti i na filmsko platno. U moru proverenih i neproverenih priča i tvrdnji koje su se lepile za njegovo ime bila je i navodna afera sa glumicom S.S.

Mediji, ali i gradski kuloari brujali su o ovoj aferi, a na kraju sve je ostalo neispričano. Mi vam u nastavku donosimo rekapitulaciju događaja.

Slobodan Milošević Foto: Foto: Printscreen YouTube, BAS CZERWINSKI / AFP / Profimedia, Idnes.cz printscreen 

Kako je sve počelo

Ivan Stambolić upoznao je misterioznu glumicu S. S. sa Slobodanom Miloševićem – a taj susret u vili „Zlatni breg“ kod Smedereva, prema bezbednosnim dokumentima, prerastao je u akterku jedne od najvećih političko‑obaveštajnih drama kasnih osamdesetih.

Sve je zapisano u službenoj belešci obaveštajnih službi iz 1988. godine: tadašnji predsednik Srbije bio je smrtno zaljubljen u popularnu glumicu koja je imala uloge u velikim filmovima i serijama, pa je vikend sa njom proveo u zdanju koje je nekada pripadalo Obrenovićima. Za to vreme, njegova supruga Mirjana Marković nije ni slutila šta se događa.

Stambolić organizovao susret, pa se povukao

Ivan Stambolić
Ivan Stambolić Foto: Printscreen

– Ona mu se jako dopala. Stambolića su već pratile afere sa poznatim damama sa estrade, pa je svom tadašnjem miljeniku rado izašao u susret i dogovorio kontakt sa glumicom. Mislim da je to bilo krajem 1986. ili početkom 1987. godine – naveo je izvor ranije za medije koji je tada bio visoko pozicioniran u srpskoj tajnoj službi.

Susret je organizovan u najstrožoj tajnosti. Znao je samo jedan ili dvojica ljudi iz Miloševićevog najužeg okruženja.

Da li je glumica otkrila zaveru protiv Miloševića?

Prema istom izvoru, baš zahvaljujući razgovoru sa glumicom pokrenuta je velika akcija protiv grupe koja je planirala „rušenje Miloševića“ – na čelu sa tadašnjim sekretarom za odbranu admiralom Brankom Mamulom i njegovim šefom kabineta potpukovnikom M. D.

slobodan-milosevic.jpg
Foto: YT Screenshoot

Glumica S. S. je tada bila u vezi upravo sa Mamulinim najbližim saradnikom.

Akcija tajne službe: hapšenje u taksiju

O ovome je kasnije pisao i Goran Živaljević, bivši visoki operativac RDB‑a i zamenik direktora BIA, u svojoj knjizi „Služba 2“. Tu se opisuje trenutak kada je potpukovnik M. D. uhapšen u taksijuu društvu upravo te glumice.

Stariji operativci su nakon dvodnevnog ispitivanja zaključili:

„Ovaj Brovetov oficir gradio je obaveštajnu mrežu prema političkom vrhu Srbije i predsedniku Miloševiću, u sklopu pripreme vojnog udara.“

U toj mreži našla su se brojna imena političara, državnih funkcionera, novinara, pa čak i filmskih stvaralaca.

„S. S. podsećala na Miru iz mladosti“

sloba-mira-izbori-foto-epa-sasa-stankovic-24-avg-2000.jpg
Foto: EPA/Saša Stanković

Iako nikada nije potvrđeno da je između Miloševića i glumice postojala romansa, u službenoj dokumentaciji navedeno je da ga je izuzetno podsećala na Miru Marković u mladosti — što je, prema tumačenju operativaca, imalo presudan emotivni uticaj u tom trenutku.

Ne propustitePolitikaDETALJI SLOBINE AFERE SA JEDNOM OD NAJPOZNATIJIH SRPSKIH GLUMICA: Političar koji ih je upoznao na kraju PRONAĐEN MRTAV
slobo-i-mira-epa-srdjansuki.jpg
DruštvoMISTERIJA POGIBIJE ĆERKE IVANA STAMBOLIĆA TRAJE 36 GODINA: Milošević joj smenio oca, Bojana sletela u smrt! PROGOVORILI SVEDOCI
ivan-stambolic--printsceen-6.jpg
PolitikaSTAVIO SAM GRANU NA MESTO GDE JE STAMBOLIĆ ZAKOPAN! Komandant JSO otkrio sve: Nismo znali koga UBIJAMO, Legija je samo DONEO SLIKU
untitled1-copy.jpg
PolitikaMIRA MARKOVIĆ JE TREBALO DA TRUNE U ZATVORU KAO I UBICE MOG OCA Sin Ivana Stambolića otvorio dušu: O tome kako je MILOŠEVIĆ BIO PAPUČIĆ, zašto mu je žao Marije i Marka, šta se pričalo po JUL-u kad mu je otac nestao...
ivan-stambolic-veljko-stambolic.jpg
PolitikaNA DANAŠNJI DAN 1987. JE ODLUČENA SUDBINA SRBIJE: Pre 32 godine Milošević je na Osmoj sednici srušio Ivana Stambolića i čvrsto zgrabio vlast TADA JE MISLIO DA JE POBEDNIK ALI SE SVE ZAVŠRILO TRAGIČNO
screenshot-5.jpg

 Video: Čedomir Jovanović o Slobodanu Miloševiću 

Intervju Čedomir Jovanović emisija Lično Izvor: MONDO