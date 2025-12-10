Slušaj vest

Karijera Slobodana Miloševićanije bila besprekorna, a tokom svih ovih godina spominjali su se brojni skandali koji su čak preneti i na filmsko platno. U moru proverenih i neproverenih priča i tvrdnji koje su se lepile za njegovo ime bila je i navodna afera sa glumicom S.S.

Mediji, ali i gradski kuloari brujali su o ovoj aferi, a na kraju sve je ostalo neispričano. Mi vam u nastavku donosimo rekapitulaciju događaja.

1/8 Vidi galeriju Slobodan Milošević Foto: Foto: Printscreen YouTube, BAS CZERWINSKI / AFP / Profimedia, Idnes.cz printscreen

Kako je sve počelo

Ivan Stambolić upoznao je misterioznu glumicu S. S. sa Slobodanom Miloševićem – a taj susret u vili „Zlatni breg“ kod Smedereva, prema bezbednosnim dokumentima, prerastao je u akterku jedne od najvećih političko‑obaveštajnih drama kasnih osamdesetih.

Sve je zapisano u službenoj belešci obaveštajnih službi iz 1988. godine: tadašnji predsednik Srbije bio je smrtno zaljubljen u popularnu glumicu koja je imala uloge u velikim filmovima i serijama, pa je vikend sa njom proveo u zdanju koje je nekada pripadalo Obrenovićima. Za to vreme, njegova supruga Mirjana Marković nije ni slutila šta se događa.

Stambolić organizovao susret, pa se povukao

Ivan Stambolić Foto: Printscreen

– Ona mu se jako dopala. Stambolića su već pratile afere sa poznatim damama sa estrade, pa je svom tadašnjem miljeniku rado izašao u susret i dogovorio kontakt sa glumicom. Mislim da je to bilo krajem 1986. ili početkom 1987. godine – naveo je izvor ranije za medije koji je tada bio visoko pozicioniran u srpskoj tajnoj službi.

Susret je organizovan u najstrožoj tajnosti. Znao je samo jedan ili dvojica ljudi iz Miloševićevog najužeg okruženja.

Da li je glumica otkrila zaveru protiv Miloševića?

Prema istom izvoru, baš zahvaljujući razgovoru sa glumicom pokrenuta je velika akcija protiv grupe koja je planirala „rušenje Miloševića“ – na čelu sa tadašnjim sekretarom za odbranu admiralom Brankom Mamulom i njegovim šefom kabineta potpukovnikom M. D.

Foto: YT Screenshoot

Glumica S. S. je tada bila u vezi upravo sa Mamulinim najbližim saradnikom.

Akcija tajne službe: hapšenje u taksiju

O ovome je kasnije pisao i Goran Živaljević, bivši visoki operativac RDB‑a i zamenik direktora BIA, u svojoj knjizi „Služba 2“. Tu se opisuje trenutak kada je potpukovnik M. D. uhapšen u taksiju – u društvu upravo te glumice.

Stariji operativci su nakon dvodnevnog ispitivanja zaključili:

„Ovaj Brovetov oficir gradio je obaveštajnu mrežu prema političkom vrhu Srbije i predsedniku Miloševiću, u sklopu pripreme vojnog udara.“

U toj mreži našla su se brojna imena političara, državnih funkcionera, novinara, pa čak i filmskih stvaralaca.

„S. S. podsećala na Miru iz mladosti“

Foto: EPA/Saša Stanković

Iako nikada nije potvrđeno da je između Miloševića i glumice postojala romansa, u službenoj dokumentaciji navedeno je da ga je izuzetno podsećala na Miru Marković u mladosti — što je, prema tumačenju operativaca, imalo presudan emotivni uticaj u tom trenutku.

Video: Čedomir Jovanović o Slobodanu Miloševiću