Ako ste primetili da vas gotovo svaki dodir – kvaka, rukovanje, skidanje jakne ili čak zagrljaj – dočekuje neprijatnim trzajem, niste jedini. Ovaj talas malih električnih "šokova" tipičan je za hladne, suve dane i ima vrlo jednostavno objašnjenje: statički elektricitet.

Kako nastaje statički elektricitet?

Statičko naelektrisanje se javlja kada se elektroni neravnomerno rasporede između dva predmeta koji se dodiruju ili trljaju. Materijali poput sintetike, vune i plastike naročito lako preuzimaju elektrone, pa se tako vaše telo i odeća naelektrišu. Kada potom dotaknete metalnu površinu ili drugu osobu, taj višak elektrona naglo se isprazni, što rezultira kratkim, poznatim “ubodom”.

Zašto se sve ovo dešava baš tokom zime?

Odgovor leži u vazduhu koji nas okružuje. Suv vazduh je slab provodnik elektriciteta, dok vlažan omogućava da se nakupljeno naelektrisanje polako rasipa. Kako zimski, hladan vazduh sadrži vrlo malo vlage, električno punjenje se zadržava duže i oslobađa tek kada dodirnete neki provodni materijal – najčešće metal. Višeslojna odeća od poliestera, akrila i vune, kao i obuća sa gumenim đonom, dodatno sprečavaju prirodno pražnjenje tela, pa se efekat statičkog elektriciteta pojačava.

Kako da ublažite neprijatne "strujne udare"?

Nekoliko jednostavnih promena može značajno da smanji učestalost ovih sitnih šokova:

Dajte prednost pamučnoj odeći umesto sintetičkim materijalima

U zimskom periodu birajte kožnu obuću ili đonove od prirodnih materijala

Izbegavajte vučenje stopala po tepihu

Pre nego što dodirnete metalni predmet, najpre taknite nešto drveno ili tkaninu

Koristite ovlaživač vazduha – veća vlažnost umanjuje stvaranje naelektrisanja

Statički elektricitet jači je u zimskom periodu zbog suvog vazduha Foto: Lourens Smak / Alamy / Profimedia

Da li je statički elektricitet opasan?

Iako ove kratke varnice mogu biti neugodne i iznenadne, nisu opasne po zdravlje. Uz malo više vlage u prostoru i pažljiviji izbor odeće i obuće, lako možete smanjiti ili potpuno izbeći ove zimske "mini-udarce".

