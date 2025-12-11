Slušaj vest

Beograđanin Zoran Zlatić (72) više od pola veka istražuje svet i najnepristupačnije delove planete. Obišao je preko sto zemalja, spavao u džunglama, prijateljevao sa afričkim plemenima, tragao za skrivenim blagom u Tihom okeanu i stekao kolekciju od čak 40.000 retkih leptira i insekata — zbog jednog je čak i zamalo izgubio život.

Foto: RINA/Privatna arhiva

„Primitivni ljudi će vam u džungli pomoći, nosiće vas ako ste ranjeni, previće vam ranu ako ste ujedeni od zmije. Znaju šta da stave na ranu od zmije, škorpiona, tarantule i tako dalje. Tako da, priroda je mnogo lepše mesto za život nego veliki grad“, priča Zoran u emisiji Exploziv kao čovek kome su urbana pravila oduvek bila tesna.

Indiana Džons iz Srbije — potraga za blagom Lime

Zoran je godinama istraživao legendu o blagu Lime, sakrivenom na Kokosovim ostrvima, blizu Kostarike. Za razliku od mnogih koji su ranije pokušavali, on je rešio da uđe tamo gde niko nije smeo da kroči.

Pogledajte u galeriji njegove uspmene sa putovanja širom sveta:

„Obišli smo preko 50 pećina. Jedna je izgledala kao iz filma Indijane Džonsa — veliki okrugli kamen na ulazu. Mi probali da uđemo. Čak, Stivens je polomio tri rebra, jedva sam ga spasao da ga voda ne povuče unutra. Sutradan smo došli rano ujutru, iako je bio povređen, ušli smo unutra — nije bilo ničega. Pronašli smo neverovatne pećine, velike mogućnosti sakrivanja blaga, ali nismo našli pećinu sa blagom“, opisuje avanturista.

Susret sa plemenom Janomami — brak po cenu krvi

Najdramatičniji deo njegovog života odigrao se u Amazoniji — u zabranjenim oblastima gde živi pleme Janomami. Tamo zakon civilizacije ne postoji.

„Zakon plemena je jači od zakona modernog sveta“, kaže Zoran za Blic, koji je u jednom trenutku mogao da postane — njihov zet.

U selu se dopao mladoj princezi. Po njihovom običaju, bio je dužan da kleči, dok bi njena majka udarila po glavi močugom — da poteče krv. Ako ostane na nogama, postaje njihov lovac i muž njene ćerke. Ako padne — nije vredan.

Foto: Printscreen/Prva TV

Shvativši da je devojčica stara samo 13 godina, pokušao je da objasni da se u njegovom svetu zbog toga ide u zatvor.

„Tada je postalo jako neprijatno i osetila se tenzija. Tresnuo je šaman kopljem o zemlju, domoroci su me opkolili. Rekao mi je: ‘Vi ste sada u civilizaciji Janomami, i mi imamo naše zakone koji nemaju veze sa vašim’“, prepričava Zlatić.

Spas — potpuno neočekivan.

„Majka devojčice je videla moju mačetu. Ponudio sam joj je u zamenu da ne moram da spavam sa njenom ćerkom. Onda je oko na mačetu bacio i šaman. Na moju sreću, jedna devojka iz ekspedicije dala mi je svoju. Da nije bilo toga — ko zna, možda bih i danas bio deo plemena.“

„U svakom slučaju, tu sam danas, živ sam…“ zaključio je.

Video: Zoran Zlatić o iskustvu sa ljudožderima i putovanjima