Slušaj vest

Mnogi od nas imaju naviku da ostave ključ u bravi ulaznih vrata preko noći, verujući da time stvaraju dodatnu zaštitu. Čini se kao bezopasan i praktičan potez, ali stručnjaci upozoravaju da ova navika donosi više rizika nego koristi. Kada se detaljnije razmotri funkcionisanje modernih brava, metode provale i postupanje u hitnim situacijama, postaje jasno zašto je ovo loša ideja, piše Royab Blue Heating.

Navika koja pruža lažni osećaj sigurnosti

Razlozi za ovu naviku naizgled su logični. Vratite se kasno kući, zaključate vrata i jednostavno ostavite ključ. Nema traženja činijice za ključeve niti preturanja po mraku. Vlasnici kuća navode tri glavna razloga: praktičnost, osećaj sigurnosti jer veruju da ključ iznutra sprečava provalnike, te čista navika koja se s vremenom stvori.

Foto: Profimedia

Međutim, ova mala svakodnevna odluka može značajno uticati na vašu bezbednost i sposobnost izlaska u hitnim situacijama. Kako stručnjaci kažu: "Ostavljanje ključa u bravi retko povećava bezbednost, ali pouzdano povećava broj stvari koje mogu da pođu po zlu."

Mit o bezbednosti: Pomaže li ključ u bravi protiv provalnika?

Uverenje da ključ s unutrašnje strane sprečava provalnike da manipulišu bravom potiče iz doba starih brava. Moderne metode provale potpuno su drugačije i ciljaju cilindar ili šarku vrata, a ne sam ključ. Provalnici danas najčešće koriste tehnike poput lomljenja cilindra, gde ga jednostavno slome sa spoljne strane i direktno upravljaju mehanizmom.

Foto: Shutterstock

Druge metode uključuju "bumping" - korišćenje posebno izrezanog ključa za pomeranje iglica, ili bušenje kojim se uništava unutrašnjost brave. Nijednu od ovih metoda ne zaustavlja ključ ostavljen s unutrašnje strane. Strategija "ključa iznutra" nudi utešnu priču, a ne značajnu prepreku uobičajenim tehnikama provale.

Postoji tek jedan vrlo redak scenario u kom ključ iznutra može da pomogne: kod vrlo starih brava gde bi neko spolja mogao da gurne drugi alat i okrene bravu. Međutim, većina modernih brava već ima zaštitu od toga, pa je marginalna korist zanemariva u poređenju s rizicima.

Foto: Shutterstock

Praktična noćna mora: Kad vas sopstveni ključ zaključa spolja

Ironično, navika koja proizlazi iz praktičnosti često stvara velike nepraktičnosti i troškove. Na standardnom cilindru, ključ ostavljen unutra blokira korišćenje drugog ključa spolja. To znači da ako izađete da bacite smeće i vrata se zalupe, vaš rezervni ključ postaje beskoristan.

Isto važi i za člana porodice koji se vraća kući ili komšiju kom ste ostavili ključ za hitne slučajeve. Bravarima su ovakvi pozivi svakodnevica. Kako kažu: "Hitna poseta bravara od 100 evra često počinje jednostavnom rečenicom: ‘Uvek ostavljam ključ u vratima.’"

Foto: Shutterstock

Iako postoje moderni cilindri koji omogućuju otvaranje spolja čak i s ključem unutra, oni otvaraju drugi problem: svako s kopijom vašeg ključa može da uđe dok vi spavate. Zbog toga je ključno pažljivo upravljati time ko sve ima vaše rezervne ključeve.

Skrivena opasnost u hitnim slučajevima

Vatrogasne i hitne službe neprestano upozoravaju na opasnost vrata blokiranih ključem iznutra. U hitnoj situaciji, svaki sekund je važan. Kada spasioci dođu do zaključanih vrata, ključ u bravi može da im onemogući korišćenje rezervnog ključa, zakomplikuje i upotrebu standardnih alata za otključavanje i primora ih na razvaljivanje vrata, što uzrokuje opasno kašnjenje i dodatnu štetu.

Nekadašnji provalnik otkrio je najčešće greške ljudi Foto: Profimedia

Iz perspektive hitne pomoći, "vrata koja se brzo otvaraju mogu biti jednako vredna kao i bilo koji lek unutar stana." Za starije osobe koje žive same ili ljude sa zdravstvenim problemima, ovaj rizik je još veći.

Bolje navike za stvarnu bezbednost

Umesto oslanjanja na lažnu bezbednost, stručnjaci preporučuju jednostavne i praktične korake. Nakon što zaključate vrata, izvadite ključ iz brave i stavite ga na fiksno, diskretno mesto blizu vrata, ali van pogleda s prozora.

Bravar Foto: Profimedia

Takođe, razmislite o proveri bezbednosti svoje brave. Profesionalni bravar može da proceni da li vaš cilindar ima zaštitu od lomljenja i bušenja, te da li je okvir vrata dovoljno čvrst. Jednostavna nadogradnja brave često košta manje od jednog hitnog poziva bravaru, a pruža daleko veću bezbednost.

Procenite sopstvenu bezbednost

Ne suočava se svaki dom s istim pretnjama. Razmislite o svojoj dnevnoj rutini: kome je sve potreban pristup vašem domu, ko ima rezervne ključeve i u kojim situacijama bi ključ u bravi mogao da stvori problem.

Stručnjaci se slažu da bi dobra zaštita trebala da bude pomalo dosadna - pouzdana, jasna i predvidljiva. Što se više oslanjate na pametne trikove poput ostavljanja ključa u bravi, to je veći znak da bi trebalo da preispitate ceo sistem i fokusirate se na proverena rešenja poput dobrih brava, čvrstih vrata i pažljivog upravljanja ključevima.

(Kurir.rs/ Index.hr)

VIdeo: Ove kućne aparate obavezno isključite pred odlazak na put