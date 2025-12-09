Slušaj vest

U vremenu kada se čini da je dejting komplikovaniji nego ikada, pojavljuje se novi fenomen koji dodatno zamagljuje granicu između romantike i tehnologije: veze sa AI botovima.

Tokom protekle godine mediji su bili preplavljeni pričama o ljudima koji tradicionalne međuljudske odnose zamenjuju digitalnim društvom. Reddit zajednice raspravljaju o prednostima i manama "AI veze", poredeći ih čak i sa pravim brakovima, dok se na tržištu pojavljuju aplikacije namenjene isključivo romantičnim odnosima između čoveka i veštačke inteligencije.

Prvi AI dejting kafić na svetu: koncept koji pomera granice

Ako ste mislili da stvari ne mogu postati neobičnije - Njujork se sprema da otvori prvi AI dejting kafić na svetu. Novi pop-up projekat, kreiran od strane aplikacije Eva AI, osmišljen je kao fizičko mesto gde ljudi mogu da se "sastanu" sa svojim digitalnim partnerima. Ambijent je zamišljen da bude intiman: svetlost sveća, stolovi za jednu osobu i stalci za telefon na kojima stoji vaš AI bot dok pijuckate piće, grickate nešto i vodite svoj jedan-na-jedan "sastanak".

Kako funkcioniše AI dejt?

Koncept je jednostavan, ali svakako nekonvencionalan. Korisnici prvo kroz aplikaciju Eva AI kreiraju i prilagođavaju svog idealnog AI partnera. Nakon toga rezervišu termin u kafiću. U određeno vreme dolaze sami - sa telefonom u ruci - spremni za razgovor, flert ili prepričavanje životnih novosti svom digitalnom saputniku. Tačan datum otvaranja i lokacija biće objavljeni bliže decembru, a interesovanje javnosti već je izuzetno veliko.

Trend ili budućnost ljubavi?

Iako se AI dejting kafić može činiti kao nišni projekat ili čak društveno kontroverzan eksperiment, to ne znači da veštačka inteligencija neće imati veliku ulogu u budućnosti romantike. Tech industrija već nagađa o tome kako bi ovaj koncept mogao dalje da se razvija. Jednu od najzanimljivijih prognoza dala je Vitni Vulf Herd, osnivačica Bumble-a. Ona veruje da bi AI u budućnosti mogao da preuzme još veću ulogu u našem ljubavnom životu:

"Ako baš želite otići daleko, postoji svet u kojem bi vaš dejting pomoćnik mogao ići na spojeve umesto vas, sa drugim takvim pomoćnicima. I onda ne morate razgovarati sa 600 ljudi," izjavila je za Bloomberg Live objašnjavajući da bi AI potom mogao odabrati "troje ljudi koje uistinu vredi upoznati."

Distopija ili novo normalno?

Prvi AI dejting kafić možda je samo eksperiment, ali otvara vrlo ozbiljna pitanja o budućnosti ljudskih odnosa. Dok jedni cene mogućnost sigurnog, personalizovanog i nenametljivog "partnera", drugi upozoravaju da bi ovakav trend mogao da udalji ljude od stvarnih emocionalnih veza. Bez obzira na to na kojoj ste strani, jedno je sasvim jasno - tehnologija sve snažnije ulazi u sfere koje su nekada bile rezervisane isključivo za ljude.

