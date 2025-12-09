Slušaj vest

Par koji je unajmio Airbnb smeštaj u Istanbulu ostao je prilično zbunjen nakon što je na uzglavlju kreveta pronašao neobičnu poruku, a njihova je objava ubrzo postala viralna i podstakla gomilu duhovitih komentara na društvenim mrežama.

Neočekivana pravila

Korisnik Reddita objavio je fotografiju poruke zalepljene na drveni okvir kreveta. Na običnom belom papiru jasno je pisalo: "Koristiti samo za spavanje/nema drugih aktivnosti."

"Ovo smo pronašli u Airbnb-ju u Istanbulu. Došao sam ovde sa suprugom. Ah, dobro je", našalio se Šveđanin u objavi.

Ali to nije bilo jedino čudno upozorenje. U komentarima je podelio i fotografiju daljinskog upravljača televizora, na kojem je takođe bila naljepnica: "Koristiti samo za uključivanje/isključivanje TV-a." U razgovoru za Newsweek dodao je kako su u apartmanu pronašli i treću poruku upozorenje da su susedi "vrlo osetljivi na buku".

"Možda sve zajedno ima veze s time. To mi se čini kao najlogičnije objašnjenje", rekao je.

Iako ih je dočekalo nekoliko pomalo bizarnih ograničenja, par tvrdi da su odlučili poštovati sve što je domaćin naveo. Gost je pritom naglasio kako ovaj izolovani slučaj ne bi trebao narušiti utisak o Istanbulu.

"Ako bih imao jednu poruku, to je da ove nalepnice ne bi smele uticati na to kako ljudi doživljavaju Istanbul. Grad je predivan, ljudi su fantastični i osećamo se vrlo dobrodošlo", poručio je. "Verovatnije je da se radi o specifičnoj situaciji sa komšijama, što se može dogoditi bilo gde."

(Kurir.rs/Index)