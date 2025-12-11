Slušaj vest

Pre tačno tri decenije, Bruno Kalon postao je lice koje je poznavala cela Francuska. Godine 1995, tada 36-godišnji bankarski službenik iz Hazebruka, pojavio se na nacionalnoj televiziji — kao najveći loto dobitnik u istoriji zemlje. Uz pomoć slučajno generisanog tiketa, osvojio je 70 miliona franaka, što je danas oko 17 miliona evra. Taj dobitak promenio mu je život preko noći, ali ne onako kako je mnogi zamišljaju.

Milioni koji su pokrenuli velike planove

Kako su prenosili francuski mediji, Kalon je u početku nesebično delio novac: pomagao je porodici, prijateljima i lokalnim udruženjima. Osnovao je sopstveni tim za auto-trke i organizovao putovanja za stotine ljudi.

Francuski loto milioner Bruno Kalon nakon najvećeg loto dobitka u zemlji Foto: printscreen/youtube GgGhostOfTime

Ubrzo je odlučio da ostvari životni san — uložio je u veliki distributivni centar za meso, čime je sačuvao radna mesta u svom gradu. Međutim, tržište je bilo nemilosrdno i firma je ugašena 2004. godine, a Kalon je tada izgubio oko pet miliona evra.

Promašene ideje i novi početak

Pokušao je i sa projektima u inostranstvu — otvorio je pekaru u Sarajevu i organizovao ture za putnike u Hrvatsku. Ali i te ideje su propale zbog loših poslovnih okolnosti.

Nakon razvoda 2012. godine, odlučio je da se povuče iz raskošnog života. Preselio se u manji stan i zaposlio u ustanovi koja pomaže osobama u socijalnoj potrebi.

Foto: EPA/Allison Dinner

Kalon tvrdi da nije propao:

„Dobro mi je tu gde sam. Ne stidim se što živim u socijalnom stanu“, naglašava.

I dalje veruje u sreću

Za njega loto nikada nije izgubio čar — tiket uplaćuje i danas, u istoj kafani gde je pre 30 godina postao milioner. Na svoje odluke ne gleda kao na greške, već kao na prilike da čini dobro:

„Najvažnije mi je bilo da pomognem ljudima i iskoristim šanse koje su mi se ukazale.“

Kada loto dobitak menja i tuđe živote

Kalonova priča nije jedina koja pokazuje da novac može biti prilika za dobro. U Engleskoj je jedan dobitnik EuroMillions igre finansirao centar za mlade sa invaliditetom, čime je trajno unapredio svoju zajednicu. U Sjedinjenim Američkim Državama, jedna loto milionerka otišla je još dalje — donirala je ceo svoj dobitak u humanitarne svrhe.

Video: Sociolog o pravim i lažnim lutrijama