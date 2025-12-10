Slušaj vest

Fotografije iz Jakutije godinama obilaze svet — škripa snega, zaleđene trepavice i prizori koji prosto hlade krv u venama. Upravo tamo se uputio Beograđanin Iv Beserovac (40) i ušao u istoriju kao prvi Srbin koji je posetio Ojmjakon.

Put od diplomiranog bankara do ekstremnog avanturiste

Pre nego što je krenuo u misiju Sibira, Iv je gradio karijeru u hotelima širom sveta — u Americi, Velikoj Britaniji i Srbiji. A onda je pandemija sve promenila.

Srbin Iv Beserovac u Ojmjakonu na temperaturi –55 stepeni Foto: printscreen/instagram/nomaddna

Evo šta je pričao za Blic pre par godina:

„Pre pre nekih dve godine, tačno pred koronu, sleteo sam na Filipine na ostrvo Bohol, odakle nisam mogao da se vratim četiri meseca zbog korone i nepostojećih avio linija. Tamo sam počeo da snimam kako provodim svoje dane u egzotici, šta radim. Od malena sam gledao emisije o udaljenim krajevima sveta, bio sam radoznao, znatiželjan, ali definitivno, najveći 'krivac' je moj otac. Naime, putujem od malih nogu, leteo sam sa dva meseca, i do sada sam obišao sam preko 60 zemalja.“

Inspiracija? Jovan Memedović i njegova emisija.

„U poslednje vreme sam počeo da putujem po baš egzotičnim zemljama od nepriznate Transinistrije, Filipina, Kambodže, Gruzije, Jermenije, Nigera, Burkine Faso, pa evo sad do Sibira. Jednostavno, ne volim masovni turizam. Cenim zemlje koje te dočekaju kao gosta a ne kao bankomat. Zbog Jovana Memedovića odavno maštam o severu, dalekom istoku, bio sam i na Aljasci, pa da vidim kakav je i ruski sever.“

Porodične reakcije: „Majka ko majka…“

Putovanje do „pola hladnoće“ nije svima zvučalo briljantno:

„Bilo je podeljenih mišljenja. Majka nije bila za, baš zbog te hladnoće, majka ko majka, čak je u jednom trenutka rekla kakvu sam budala ja rodila. Devojka i društvo su me podržavali.“

Beograd → Moskva → Jakutija → Ojmjakon

Ruta je vodila preko Sibira, zaleđene reke Lene i puteva gde se na kilometre vidi samo sneg i led.

Na Instagramu je tada napisao:

„Prvi sam Srbin sa pasošem Republike Srbije koji je kročio na tlo najhladnijeg mesta na svetu. Pređenih hiljade kilometra se isplatilo! Krenuo sam od mog rodnog Beograda, preko Moskve, pa do Jakutije. Prvo smo prešli zaleđenu Lenu, truckali se po makadamu Sibira, a odatle krenuli put Ojmjakona. Trebalo je preći preko 1500 km da bi došli do pola hladnoće, kako ga još zovu. Vredelo je nespavanja, umora, promrzlina, truckanja, ruske kuhinje, jer sam jedan od retkih koji je dotle dobacio. Do danas je svega 2204 ljudi iz celog sveta posetilo ovo mesto, uključujući i same Ruse. Smrzao sam se. Odoh da spavam. A sutra kreće hardkor obilazak hladnjikavog mestašceta.“

Foto: printscreen/youtube/Iv Beserovac

Kako izgleda život na -55°C?

Najviše što je mogao napolju je — sat vremena:

„Neki put sam čak i do pola sata mogao da budem napolju uz svu opremu i odeću koju su mi dali. Kad promrznem jako, stavljam flastere koji greju, a rekord mi je bio kad smo išli u ribolov, možda sam preko sat vremena bio van, ali tad je otoplilo bilo je -44 sa početnih -55.“

Ljudi su ga fascinirali:

Zaleđena reka u Jakutiji tokom zime Foto: printscreen/instagram/nomaddna

„Ljudi su sjajni, vezani za prirodu, bave se stočarstvom, uzgojem konja, irvasa, lovom i ribolovom. Noć se provodi u kući. Postoji kulturni centar, škola, prodavnica, ako je ispod -45 deca ne idu u školu. Noći se provede kući, ali glavni razlog što čovek mora da izlazi napolje je wc, jer postoje samo poljski. Naime, ne postoji kanalizacija, cevi pucaju na toj hladnoći.“

Kupanje u ledenoj vodi na -48°C

I to je zabeležio — društvene mreže su gorele.

- Temperatura vode je oko 0, vruća u poredjenju sa temeperaturom vazduha koja je -48C - napisao je tada na svom Instagram profilu.

Hrana koja se jede smrznuta

Za Jakutsk kaže:

„Cene su manje više, slične kao u Srbiji. U Jakutsku sam bio na ledenoj pijaci gde se prodaje smrznuti mesni proizvodi. Ljudi ceo dan stoje na zimi, neverovatno. Specijalitet je smrznuta, sirova riba, ali i konjetina, meso se seče tanko kao pršuta i meša sa lukom, baš je ukusno. Dok je riba bila ukusna, konjetina nije baš po mom ukusu. Još jedan od dokaza koliko je hladno, jeste činjenica da ljudi ne isključuju automobile celu noć. U protivnom zaledila bi se vozila. Moj prijatelj čak ima aplikaciju da pali auto par puta u toku noći.“

