Superfinale 193. ciklusa „Slagalice“ donelo je neizvesnu i uzbudljivu borbu između Dušana Nedovića i Slobodana Jovanovića. Meč je odmah privukao pažnju publike, pre svega zbog dramatičnog preokreta koji se desio tokom igre.

Na početku susreta Dušan je imao prednost, što je Slobodana stavilo na ivicu eliminacije, naročito pred start igre „Asocijacije“.

kviz Slagalica preokret u asocijacijama (2).jpg
Foto: printscreen/youtube/RTS Slagalica - Zvanični kanal

Međutim, Jovanović se nije predao. U neverovatnom preokretu, koji gledatelji opisuju kao „brutalan“, Slobodan je u igri „Asocijacije“osvojio čak 42 poena, dok je Dušan uspeo da zaradi samo 4 poena.

Ovaj snažan nalet omogućio je Slobodanu da na kraju slavi rezultatom 260:236, čime je obezbedio prolazak u narednu rundu takmičenja.

(Kurir.rs/Telegraf)

