Slušaj vest

Sezona Jarcapočinje oko 22. decembra i traje do oko 19. januara, kada Sunce prolazi kroz znak kojim vlada planeta Saturn. Ovaj astrološki period povoljno će uticati na Jarčeve, Bikove i Device.

To je period u kojem naglasak pada na odgovornost, disciplinu, dugoročne ciljeve i realan pogled na život. Dok je Strelac donosio širinu, optimizam i potrebu za slobodom, Jarac nas vraća u stvarnost i podseća da snovi bez plana i truda ostaju samo želje.

Horoskopski znak Jarac
Jarac Foto: Shutterstock

Strpljivost i napredak

U ovoj sezoni ljudi postaju ozbiljniji, strpljiviji i usmereniji na posao, obaveze i sopstveni napredak. Mnogi osećaju potrebu da postave jasne granice, naprave planove za narednu godinu i preuzmu kontrolu nad svojim vremenom i energijom. Fokus se prebacuje sa želja na konkretne korake, odnosno šta je potrebno da uradimo danas da bismo sutra bili bliže onome što želimo.

Donošenje odluka

Horoskopski znak Jarac
Jarac Foto: Profimedia

Sezona Jarca je posebno povoljna za donošenje odluka vezanih za karijeru, obrazovanje i finansije. Podstiče nas da budemo odgovorni prema sebi i drugima, da završimo ono što je započeto i da gradimo čvrste temelje za budućnost. Emotivno, ovo može da bude period povučenosti i opreza, ali i zrelijeg pristupa odnosima.

Iako se ponekad može činiti hladnom i teškom, energija Jarca nosi veliku snagu. Ona nas uči strpljenju, izdržljivosti i veri u proces. Sve što se u ovom periodu gradi polako i uporno ima potencijal da traje dugo i donese dugoročan uspeh.

(Kurir.rs/Informer)

