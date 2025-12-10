Slušaj vest

Najpoznatiji sajt s filmovima za odrasle je objavio svoju godišnju analizu pretrage, otkrivajući koje kategorije, termini i izvođači su bili najtraženiji u 2025. godini. Ovo je neka vrsta „Spotifaj obmotanog“ za odrasle, koja pokazuje šta najviše zanima korisnike širom sveta.

Analiza uključuje podatke po zemlji, starosnoj grupi, polu i seksualnosti, a rezultati otkrivaju zanimljive promene u ukusima korisnika.

Najgledanije kategorije

Sajt je analizirao koje zemlje su najviše gledale koje kategorije, a rezultati su iznenađujući:

Foto: Printscreen/PornHub

Sjedinjene Američke Države i Australija: Lezbijke (žene koje vole žene) su najgledanija kategorija.

Lezbijke (žene koje vole žene) su najgledanija kategorija. Kanada: Umesto lezbejki, najtraženija kategorija je MILF.

Umesto lezbejki, najtraženija kategorija je MILF. Rusija, Grenland i delovi Skandinavije: T ransrodne osobe su najgledanija kategorija, dok su prošle godine dominirale analno, lezbejke i MILF.

ransrodne osobe su najgledanija kategorija, dok su prošle godine dominirale analno, lezbejke i MILF. Brazil: Najgledanija lokalna kategorija je „Brazilke“.

Najgledanija lokalna kategorija je „Brazilke“. Severna Južna Amerika: Eboni dominiraju, dok su zapadna i južna obala preferirale analno.

Eboni dominiraju, dok su zapadna i južna obala preferirale analno. Istočna Evropa, Velika Britanija, Španija i Portugal: MILF i analno su najpopularniji.

MILF i analno su najpopularniji. Francuska i Italija : Najviše su gledali sadržaj iz svoje zemlje, dok je Nemačka najviše kliknula na kategoriju „Nemački“.

: Najviše su gledali sadržaj iz svoje zemlje, dok je Nemačka najviše kliknula na kategoriju „Nemački“. Afrika: Sever preferira arapski, dok ostatak kontinenta gleda „Eboni“, osim Sudana (Lezbijke) i Somalije (Indijke).

Sever preferira arapski, dok ostatak kontinenta gleda „Eboni“, osim Sudana (Lezbijke) i Somalije (Indijke). Bliski istok : Najviše gledaju kategoriju „Indijci“.

: Najviše gledaju kategoriju „Indijci“. Pacifička ostrva, Mongolija i Japan: Japanska kategorija je dominantna.

Japanska kategorija je dominantna. Na Balkanu je izražena zainteresovanost za MILF sadržaj, osim u Bugarskoj gde dominira pojam Anal. Najtraženiji termini

Petu godinu zaredom, hentai je najtraženiji termin, uključujući video igre, anime, kosplej i 3D animaciju. Sledeći su najpopularniji termini:

Foto: Printscreen/PornHub

Hentai

MILF

Pinej (Filipinke)

Lezbejke

Analno

Velika guza

Latinka

Anime

Azijatkinje

Femboj (mladići feminizovanog izgleda)

Zanimljivo je da je termin „Varanje“ skočio devet mesta u odnosu na prethodnu godinu, takođe, pojam Femboj je ušao u top 10 što je velika promena.

Najgledanije zvezde

Foto: Printscreen/PornHub

Najpoznatiji sajt sa sadržajem za odrasle je takođe objavio svoju listu najtraženijih izvođača:

1. Aleks Adams (skače za pet mesta)

2. Anđela Vajt

3. Vajolet Majers

5. Lana Rouds (pada za jedno mesto)

Među novim zvezdama na listi su Martina Smeraldi, Salome Gil (23.) i Džek Najf.

Generacijske razlike

Analizirali su i starosnu strukturu svojih korisnika:

Foto: Printscreen/PornHub

Prosečna starost korisnika: 38 18-24 godine: 29% posetilaca

29% posetilaca 35-44 godine: 17%

17% 45-54 godine: 14%

14% 55-64 godine: 10%

10% 65+ godina: 7% Generacijski trendovi:

Foto: Printscreen/PornHub

Generacija Z: Virtuelna stvarnost (+271%), Kosplej (+192%), Hentai (+171%), Stopala (+347% u odnosu na milenijalce i bumere)

Virtuelna stvarnost (+271%), Kosplej (+192%), Hentai (+171%), Stopala (+347% u odnosu na milenijalce i bumere) Milenijalci : Fetiš (+152%), Igranje uloga (+136%)

: Fetiš (+152%), Igranje uloga (+136%) Bumeri: Filmovi sa brinetama (+142%)

Filmovi sa brinetama (+142%) Generacija X: Fisting (+252%), Bukake (+209%)

Video: Hotel za odrasle