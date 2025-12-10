Najpoznatiji sajt za odrasle objavio šta se najviše gledalo ove godine: Evo šta zanima Balkance
Najpoznatiji sajt s filmovima za odrasle je objavio svoju godišnju analizu pretrage, otkrivajući koje kategorije, termini i izvođači su bili najtraženiji u 2025. godini. Ovo je neka vrsta „Spotifaj obmotanog“ za odrasle, koja pokazuje šta najviše zanima korisnike širom sveta.
Analiza uključuje podatke po zemlji, starosnoj grupi, polu i seksualnosti, a rezultati otkrivaju zanimljive promene u ukusima korisnika.
Najgledanije kategorije
Sajt je analizirao koje zemlje su najviše gledale koje kategorije, a rezultati su iznenađujući:
- Sjedinjene Američke Države i Australija: Lezbijke (žene koje vole žene) su najgledanija kategorija.
- Kanada: Umesto lezbejki, najtraženija kategorija je MILF.
- Rusija, Grenland i delovi Skandinavije: Transrodne osobe su najgledanija kategorija, dok su prošle godine dominirale analno, lezbejke i MILF.
- Brazil: Najgledanija lokalna kategorija je „Brazilke“.
- Severna Južna Amerika: Eboni dominiraju, dok su zapadna i južna obala preferirale analno.
- Istočna Evropa, Velika Britanija, Španija i Portugal: MILF i analno su najpopularniji.
- Francuska i Italija: Najviše su gledali sadržaj iz svoje zemlje, dok je Nemačka najviše kliknula na kategoriju „Nemački“.
- Afrika: Sever preferira arapski, dok ostatak kontinenta gleda „Eboni“, osim Sudana (Lezbijke) i Somalije (Indijke).
- Bliski istok: Najviše gledaju kategoriju „Indijci“.
- Pacifička ostrva, Mongolija i Japan: Japanska kategorija je dominantna.
- Na Balkanu je izražena zainteresovanost za MILF sadržaj, osim u Bugarskoj gde dominira pojam Anal.
Najtraženiji termini
Petu godinu zaredom, hentai je najtraženiji termin, uključujući video igre, anime, kosplej i 3D animaciju. Sledeći su najpopularniji termini:
- Hentai
- MILF
- Pinej (Filipinke)
- Lezbejke
- Analno
- Velika guza
- Latinka
- Anime
- Azijatkinje
- Femboj (mladići feminizovanog izgleda)
Zanimljivo je da je termin „Varanje“ skočio devet mesta u odnosu na prethodnu godinu, takođe, pojam Femboj je ušao u top 10 što je velika promena.
Najgledanije zvezde
Najpoznatiji sajt sa sadržajem za odrasle je takođe objavio svoju listu najtraženijih izvođača:
1. Aleks Adams (skače za pet mesta)
2. Anđela Vajt
3. Vajolet Majers
4. Boni Blu (novajlija)
5. Lana Rouds (pada za jedno mesto)
Među novim zvezdama na listi su Martina Smeraldi, Salome Gil (23.) i Džek Najf.
Generacijske razlike
Analizirali su i starosnu strukturu svojih korisnika:
Prosečna starost korisnika: 38
- 18-24 godine: 29% posetilaca
- 35-44 godine: 17%
- 45-54 godine: 14%
- 55-64 godine: 10%
- 65+ godina: 7%
Generacijski trendovi:
- Generacija Z: Virtuelna stvarnost (+271%), Kosplej (+192%), Hentai (+171%), Stopala (+347% u odnosu na milenijalce i bumere)
- Milenijalci: Fetiš (+152%), Igranje uloga (+136%)
- Bumeri: Filmovi sa brinetama (+142%)
- Generacija X: Fisting (+252%), Bukake (+209%)
