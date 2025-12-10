Slušaj vest

Najpoznatiji sajt s filmovima za odrasle je objavio svoju godišnju analizu pretrage, otkrivajući koje kategorije, termini i izvođači su bili najtraženiji u 2025. godini. Ovo je neka vrsta „Spotifaj obmotanog“ za odrasle, koja pokazuje šta najviše zanima korisnike širom sveta.

Analiza uključuje podatke po zemlji, starosnoj grupi, polu i seksualnosti, a rezultati otkrivaju zanimljive promene u ukusima korisnika.

Najgledanije kategorije

Sajt je analizirao koje zemlje su najviše gledale koje kategorije, a rezultati su iznenađujući:

Pornhub lista 2025 (1).jpg
Foto: Printscreen/PornHub

  • Sjedinjene Američke Države i Australija: Lezbijke (žene koje vole žene) su najgledanija kategorija.
  • Kanada: Umesto lezbejki, najtraženija kategorija je MILF.
  • Rusija, Grenland i delovi Skandinavije: Transrodne osobe su najgledanija kategorija, dok su prošle godine dominirale analno, lezbejke i MILF.
  • Brazil: Najgledanija lokalna kategorija je „Brazilke“.
  • Severna Južna Amerika: Eboni dominiraju, dok su zapadna i južna obala preferirale analno.
  • Istočna Evropa, Velika Britanija, Španija i Portugal: MILF i analno su najpopularniji.
  • Francuska i Italija: Najviše su gledali sadržaj iz svoje zemlje, dok je Nemačka najviše kliknula na kategoriju „Nemački“.
  • Afrika: Sever preferira arapski, dok ostatak kontinenta gleda „Eboni“, osim Sudana (Lezbijke) i Somalije (Indijke).
  • Bliski istok: Najviše gledaju kategoriju „Indijci“.
  • Pacifička ostrva, Mongolija i Japan: Japanska kategorija je dominantna.
  • Na Balkanu je izražena zainteresovanost za MILF sadržaj, osim u Bugarskoj gde dominira pojam Anal.

Najtraženiji termini

Petu godinu zaredom, hentai je najtraženiji termin, uključujući video igre, anime, kosplej i 3D animaciju. Sledeći su najpopularniji termini:

Pornhub lista 2025 (3).png
Foto: Printscreen/PornHub

  • Hentai
  • MILF
  • Pinej (Filipinke)
  • Lezbejke
  • Analno
  • Velika guza
  • Latinka
  • Anime
  • Azijatkinje
  • Femboj (mladići feminizovanog izgleda)

Zanimljivo je da je termin „Varanje“ skočio devet mesta u odnosu na prethodnu godinu, takođe, pojam Femboj je ušao u top 10 što je velika promena.

Najgledanije zvezde

Pornhub lista 2025 (4).png
Foto: Printscreen/PornHub

Najpoznatiji sajt sa sadržajem za odrasle je takođe objavio svoju listu najtraženijih izvođača:

1. Aleks Adams (skače za pet mesta)

2. Anđela Vajt

3. Vajolet Majers

4. Boni Blu (novajlija)

5. Lana Rouds (pada za jedno mesto)

Među novim zvezdama na listi su Martina Smeraldi, Salome Gil (23.) i Džek Najf.

Generacijske razlike

Analizirali su i starosnu strukturu svojih korisnika:

Pornhub lista 2025 (2).png
Foto: Printscreen/PornHub

Prosečna starost korisnika: 38

  • 18-24 godine: 29% posetilaca
  • 35-44 godine: 17%
  • 45-54 godine: 14%
  • 55-64 godine: 10%
  • 65+ godina: 7%

Generacijski trendovi:

Pornhub lista 2025 (5).png
Foto: Printscreen/PornHub

  • Generacija Z: Virtuelna stvarnost (+271%), Kosplej (+192%), Hentai (+171%), Stopala (+347% u odnosu na milenijalce i bumere)
  • Milenijalci: Fetiš (+152%), Igranje uloga (+136%)
  • Bumeri: Filmovi sa brinetama (+142%)
  • Generacija X: Fisting (+252%), Bukake (+209%)
Ne propustiteZanimljivostiOvo su Srbi najviše guglali na Pornhub: Ovaj fetiš ih godinama privlači, a tek da čujete šta zanima Bugare i Rumune
shutterstock-pornhub.jpg
ZanimljivostiSRPSKA PORNO ZVEZDA SE SNIMALA U AKCIJI NA JAVNIM MESTIMA ŠIROM BEOGRADA: Ljudi u šoku, a Lili objašnjava kako TO radi BEZ BLAMA!
lili.jpg
ŽenaRadim u industriji za odrasle i muškarce lažu da je ovo idealna veličina njihovog ponosa: Nijedna devojka ne želi da...
Belle Olivia pozira u ogledalu, govori o idealnoj veličini kod muškaraca
Pop kultura"Imao sam 10 godina..." Ovako je glumac govorio o svojoj zavisnosti od filmova za odrasle, sad ga slavna koleginica optužila za uznemiravanje
Džastin Baldoni
Ludi svetMESECIMA POSEĆIVAO NJEN SAJT ZA ODRASLE: Kad je saznao ko je ona, ISTINA JE BILA TOLIKO BOLESNA da su završili kod PSIHIJATRA
profimedia0316207480.jpg

 Video: Hotel za odrasle

Hotel za odrasle Izvor: MONDO