Slušaj vest

Pornhub je objavio svoju godišnju analizu za 2025. godinu, otkrivajući kako porno zvezde zarađuju od svog sadržaja i koje kategorije i izvođači su najpopularniji.

Ovo je vruća tema, posebno sa rastućom popularnošću sadržaja koji nije dostupan za gledanje na platformama poput OnlyFans, ali mnogi izvođači i dalje biraju tradicionalni put, zbog čega je Pornhabova recenzija u centru pažnje.

 Najtraženije porno zvezde 2025. godine

Najbolji izvođači po globalnim pretragama:

Anđela Vajt je najpopularniji ženski performer na sajtovima za odrasle Foto: Printscreen/Instagram/Theangelawhite

  1. Aleks Adams
  2. Anđela Vajt
  3. Vajolet Majers
  4. Boni Blu
  5. Lana Rouds
  6. Lili Filips
  7. Džoni Sins
  8. Eva Elfi
  9. Abela Dejndžer
  10. Leksi Luna

Ove godine, muški izvođač Aleks Adams zauzeo je prvo mesto, preskočivši australijsku zvezdu Anđelu Vajt i sakupivši preko 3,4 milijarde pregleda.

Koliko porno zvezde zarađuju na Pornhabu?

Po iskustvu amaterskih izvođača, plata nije uvek visoka, a način života nije uvek tako glamurozan kao što mnogi ljudi misle.

Pogledajte u galeriji i fotografije Boni Blu koja vrtoglavo raste na listi nakon što je spavala sa preko 1.000 muškaraca za dan:

Boni Blu Foto: bonnie_blue_xo/instagram, Jam Press/@anniekknight / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Najbolji izvođači poput Aleksa Adamsa i Anđele Vajt imaju milijarde pregleda, što im donosi ogromne prihode od oglasa. Pornhab ne objavljuje tačne brojke o pojedinačnim zaradi svojih profesionalaca, ali prema procenama industrije, najpopularniji izvođači mogu zaraditi od 500.000 do nekoliko miliona dolara godišnje samo od pregleda i distribucije videa.

Amaterski izvođači koji koriste Program amaterskih modela zarađuju znatno manje. Primer je Vi Snou, koja je zaradila 2.559 dolara tokom četiri godine i preko 200 videa sa 2,5 miliona pregleda – što znači da je njena godišnja zarada bila oko 18.000 dolara dok je radila 15-20 sati nedeljno, uključujući i rad kao devojka za veb kameru.

Ključne stvari koje utiču na zaradu:

  • Pregledi videa – što više pregleda, veća je zarada.
  • RPM (Stopa po milji) – prosečna zarada na 1.000 pregleda na Pornhabu je oko 0,69 dolara, ali može da varira.
  • Popularnost izvođača – profesionalci sa ogromnim bazama obožavalaca i višemilionskim pregledima zarađuju najviše.
  • Dodatni kanali – mnogi profesionalci kombinuju Pornhub sa OnlyFans-om, premijum sadržajem, sponzorstvima i prodajom privatnih video zapisa, što značajno povećava prihod.
Ne propustiteLudi svetZvezda filmova za odrasle doveo ženu u Srbiju: Lanmi Majami ne ispušta lepu Meksikanku iz ruku
Milan Ponjević doveo ženu u Srbiju
VestiNova presuda protiv sajtova koje Srbi masovno posećuju: Neće više moći da se gledaju filmovi za odrasle bez ove provere
shutterstock-pornhub.jpg
ŽivotGlumica filmova za odrasle optužena za ubistvo bivšeg dečka: Odsekla mu glavu da bi bila sa njegovim sinom
Devin Mičels
ŽenaČasna sestra prekinula celibat i postala zvezda filmova za odrasle: Petkom, subotom i nedeljom ne izbija iz crkve
Džudi Pineda u majici na bretele
Ludi svetPlavuša za kojom Srbi lude se fotografisala bez donjeg veša: Devedesetih su svi imali njene postere u sobi, a njeno ime svi još dobro pamte
Džena Džejmison
Žena"Da biste završili na orgijama, morate da znate prave ljude" Zvezda sajta za odrasle otkrila prljav veš sa tajnih žurki holivudskih faca
Hejli Dejvis u luksuznom restoranu jede masline sa čačkalice

 Video: Najpopularniji model na OnlyFansu

Najpopularniji model na OnlyFans-u Izvor: Tiktok/fitbryceadams