Božić se približava, a sa njim i neizbežna muzička kulisa koja uključuje klasike poput Do They Know It’s Christmas? benda Band Aid i, naravno, apsolutnu vladarku radijskog etra - Maraju Keri sa pesmom All I Want For Christmas Is You.

Maraja Keri sa Deda Mrazom Foto: Printscreen/Instagram/mariahcarey

Ipak, ne uživaju svi u božićnim melodijama, a čini se da su mnogima praznični hitovi postali naporni. Na osnovu podataka sa Google Trends-a i ankete sprovedene među 1.250 odraslih Amerikanaca, FinanceBuzz je sastavio listu najiritantnijih božićnih pesama.

Rezultati, realno, nisu nimalo iznenađujući, a za pogađanje prvog mesta nema nagrade - naravno da je reč o All I Want For Christmas Is You slavne Maraje Keri. Pre nego što se detaljnije pozabavimo neuništivom Marajom, pogledajmo celu listu deset najiritantnijih božićnih pesama.

Top 10 najiritantnijih božićnih pesama:

Maraja Keri – All I Want For Christmas Is You

Alvin i veveričići/Dejvid Sevil – The Chipmunk Song (Christmas Don’t Be Late)

Hose Felisijano – Feliz Navidad

Berl Ajvs – A Holly Jolly Christmas

Svaka verzija pesme Baby It’s Cold Outside

Svaka verzija pesme Deck The Halls

Džon Lenon i Joko Ono – Happy Xmas (War Is Over)

Svaka verzija pesme White Christmas

Pol Mekartni – Wonderful Christmastime

Svaka verzija pesme Do You Hear What I Hear?

Neuništivi hit i milionska zarada

Božićna himna Maraje Keri, objavljena još 1994. godine, postala je neizostavni deo praznične sezone. Zahvaljujući digitalnoj prodaji i strimingu, pesma je preživela decenije i svake godine ponovo osvaja vrhove muzičkih lista.

Upravo ove nedelje, Keri je postala prva umetnica u istoriji koja je provela 98 nedelja na prvom mestu američke liste Hot 100, a očekuje se da će ove godine tu brojku zaokružiti na 100. "All I Want For Christmas Is You" je i najstrimovanija božićna pesma svih vremena, što donosi i impresivnu zaradu. Prema Forbesu, Keri od ovog singla svake godine zaradi između 2.5 i 3 miliona dolara.

Optužbe za plagijat odbačene

Izgleda da će i dalje zarađivati, s obzirom na to da je ranije ove godine oslobođena optužbi u tužbi za plagijat. Podsetimo, kantri pevač Endi Stoun, poznat pod umetničkim imenom Vins Vens, podneo je u novembru 2023. tužbu tešku 20 miliona dolara protiv pevačice na saveznom sudu u Los Anđelesu.

Maraja Keri od pesme All I Want for Christams is You svake godine zaradi velike pare Foto: Dennis Leupold/Courtesy Bucket L / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

U Stounovoj tužbi navodilo se: "All I Want For Christmas Is You sadrži jedinstvenu jezičku strukturu gde osoba, razočarana skupim poklonima i prazničnim komforom, želi samo da bude sa svojom voljenom osobom, te u skladu s tim piše pismo Deda Mrazu."

Tužilac je tvrdio da postoji "ogromna verovatnoća" da je Keri čula njegovu pesmu i prekršila autorska prava.

"Ako pogledate obe pesme, videćete da je oko 50 odsto reči identično, gotovo istim redosledom. Mislim da je to prilično jak argument," izjavio je ranije Stounov advokat, Daglas M. Šmit.

Ipak, sudija Monika Ramirez Almadini presudila je da Stounovi advokati nisu "ispunili teret dokazivanja" da su dve pesme "bitno slične".

