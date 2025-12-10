Slušaj vest

Na listi 100 najcenjenijih deserta koju je objavio Taste Atlas, titulu najboljeg poneo je turski specijalitet Antakja kûnefesi, zatim kornvolski sladoled i italijanski sladoled od pistaća. Srpska gomboca zauzela je 56. mesto, predstavljajući našu kuhinju u velikom stilu.

Gomboca ili knedle sa šljivama? Večita dilema

Ako pitate internet — debata odmah počinje. Međutim, kulinarski stručnjaci se uglavnom slažu da je to isto jelo, a naziv zavisi od regiona iz kojeg dolazite. Atlas ukusa opisuje ovu slatku tradiciju na sledeći način:

Foto: Shutterstock

„Knedle punjene šljivama pripremaju se širom Balkana, posebno u Srbiji i Hrvatskoj. Testo se pravi od krompira, jaja i brašna, a kuvane knedle se na kraju uvaljaju u prezle sa šećerom i puterom.“

Miris detinjstva: domaće knedle poput bakinih

Staromodne vojvođanske knedle vraćaju najlepše uspomene — šporet, veliku posudu za mešanje sa testom i bakine ruke koje sa posebnom pažnjom oblikuju svaku knedlu. Zato se i dalje smatraju desertom koji unosi toplinu doma i tradicije na vaš tanjir.

Foto: Shutterstock

Recept za savršene domaće knedle Sastojci: 600 g krompira (oko 3 velika)

200 g brašna (+ malo za radnu površinu)

1 jaje

Prstohvat soli

12 malih šljiva bez koštica

3 kašike šećera

100 g prezli

2 kašike šećera

2 kašike putera ili margarina

Foto: Luis Echeverri / Alamy / Profimedia

Priprema: Krompir skuvajte u kori, oljuštite ga i izgnječite dok je još topao. Ostavite da se ohladi.

Umešajte jaje, so i brašno — dok ne dobijete meko, nelepljivo testo.

Razdvojite komade testa, oblikujte ih u krug i u sredinu stavite šljivu. Pažljivo zatvorite i oblikujte knedlu.

Kuvajte knedle u slanoj vodi. Kada isplivaju, kuvajte još 2–3 minuta.

Foto: Simonida Djordjevic / Alamy / Profimedia

Otopite puter u tiganju, propržite prezle dok ne porumene, dodajte šećer.

Ocedite kuvane knedle i uvaljajte ih u prezle.

Poslužite toplo — i uživajte!

Video: Ovo su lažne knedle sa šljivama