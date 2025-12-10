Srpski slatkiš među najboljim dezertima na svetu, a mi i dalje nismo sigurni kako ga zovemo: Jedno ipak znamo - kako da ga majstorski spremimo
Na listi 100 najcenjenijih deserta koju je objavio Taste Atlas, titulu najboljeg poneo je turski specijalitet Antakja kûnefesi, zatim kornvolski sladoled i italijanski sladoled od pistaća. Srpska gomboca zauzela je 56. mesto, predstavljajući našu kuhinju u velikom stilu.
Gomboca ili knedle sa šljivama? Večita dilema
Ako pitate internet — debata odmah počinje. Međutim, kulinarski stručnjaci se uglavnom slažu da je to isto jelo, a naziv zavisi od regiona iz kojeg dolazite. Atlas ukusa opisuje ovu slatku tradiciju na sledeći način:
„Knedle punjene šljivama pripremaju se širom Balkana, posebno u Srbiji i Hrvatskoj. Testo se pravi od krompira, jaja i brašna, a kuvane knedle se na kraju uvaljaju u prezle sa šećerom i puterom.“
Miris detinjstva: domaće knedle poput bakinih
Staromodne vojvođanske knedle vraćaju najlepše uspomene — šporet, veliku posudu za mešanje sa testom i bakine ruke koje sa posebnom pažnjom oblikuju svaku knedlu. Zato se i dalje smatraju desertom koji unosi toplinu doma i tradicije na vaš tanjir.
Recept za savršene domaće knedle
Sastojci:
- 600 g krompira (oko 3 velika)
- 200 g brašna (+ malo za radnu površinu)
- 1 jaje
- Prstohvat soli
- 12 malih šljiva bez koštica
- 3 kašike šećera
- 100 g prezli
- 2 kašike šećera
- 2 kašike putera ili margarina
Priprema:
- Krompir skuvajte u kori, oljuštite ga i izgnječite dok je još topao. Ostavite da se ohladi.
- Umešajte jaje, so i brašno — dok ne dobijete meko, nelepljivo testo.
- Razdvojite komade testa, oblikujte ih u krug i u sredinu stavite šljivu. Pažljivo zatvorite i oblikujte knedlu.
- Kuvajte knedle u slanoj vodi. Kada isplivaju, kuvajte još 2–3 minuta.
- Otopite puter u tiganju, propržite prezle dok ne porumene, dodajte šećer.
- Ocedite kuvane knedle i uvaljajte ih u prezle.
- Poslužite toplo — i uživajte!
