Slušaj vest

Na listi 100 najcenjenijih deserta koju je objavio Taste Atlas, titulu najboljeg poneo je turski specijalitet Antakja kûnefesi, zatim kornvolski sladoled i italijanski sladoled od pistaća. Srpska gomboca zauzela je 56. mesto, predstavljajući našu kuhinju u velikom stilu.

Gomboca ili knedle sa šljivama? Večita dilema

Ako pitate internet — debata odmah počinje. Međutim, kulinarski stručnjaci se uglavnom slažu da je to isto jelo, a naziv zavisi od regiona iz kojeg dolazite. Atlas ukusa opisuje ovu slatku tradiciju na sledeći način:

shutterstock-1141407659.jpg
Foto: Shutterstock

„Knedle punjene šljivama pripremaju se širom Balkana, posebno u Srbiji i Hrvatskoj. Testo se pravi od krompira, jaja i brašna, a kuvane knedle se na kraju uvaljaju u prezle sa šećerom i puterom.“

Miris detinjstva: domaće knedle poput bakinih

Staromodne vojvođanske knedle vraćaju najlepše uspomene — šporet, veliku posudu za mešanje sa testom i bakine ruke koje sa posebnom pažnjom oblikuju svaku knedlu. Zato se i dalje smatraju desertom koji unosi toplinu doma i tradicije na vaš tanjir.

shutterstock-113425423.jpg
Foto: Shutterstock

Recept za savršene domaće knedle

Sastojci:

  • 600 g krompira (oko 3 velika)
  • 200 g brašna (+ malo za radnu površinu)
  • 1 jaje
  • Prstohvat soli
  • 12 malih šljiva bez koštica
  • 3 kašike šećera
  • 100 g prezli
  • 2 kašike šećera
  • 2 kašike putera ili margarina
profimedia-0888669620.jpg
Foto: Luis Echeverri / Alamy / Profimedia

Priprema:

  • Krompir skuvajte u kori, oljuštite ga i izgnječite dok je još topao. Ostavite da se ohladi.
  • Umešajte jaje, so i brašno — dok ne dobijete meko, nelepljivo testo.
  • Razdvojite komade testa, oblikujte ih u krug i u sredinu stavite šljivu. Pažljivo zatvorite i oblikujte knedlu.
  • Kuvajte knedle u slanoj vodi. Kada isplivaju, kuvajte još 2–3 minuta.
knedle, knedle sa šljivama, gomboce
Foto: Simonida Djordjevic / Alamy / Profimedia

  • Otopite puter u tiganju, propržite prezle dok ne porumene, dodajte šećer.
  • Ocedite kuvane knedle i uvaljajte ih u prezle.
  • Poslužite toplo — i uživajte!
Ne propustiteZanimljivostiObjavljena lista 100 najboljih nacionalnih kuhinja sveta: Kad vidite na kom mestu je završila Srbija, iznenadićete se
Bogata slavska trpeza
ZanimljivostiSrpsko jelo ušlo u finale izbora za najbolje na svetu: Godinama je hit među gurmanima, a sada je ponovo u centru pažnje
kafana u Srbiji
ZanimljivostiNajbolje slano pecivo na svetu je iz Novog Pazara: Gotovo da nema čoveka da nije probao ovo jelo
Ulica u Novom Pazaru
ŽenaZnate li razliku između ajvara, pinđura i ljutenice? Svi misle da su isto, ali postoji bitna razlika u pripremi
Tegle domaćeg ajvara

 Video: Ovo su lažne knedle sa šljivama

Lažne knedle sa šljivama  Izvor: Instagram/milas_homemade_