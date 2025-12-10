Slušaj vest

Britanski jutjuber Džo Fejzer, kojeg prate milioni, zaputio se u Avganistan sa željom da svojoj publici pokaže “pravu stranu” te zemlje, daleko od medijskih naslova. Međutim, putovanje koje je trebalo da traje pet dana pretvorilo se u 24-časovnu noćnu moru nakon susreta sa talibanskim vlastima.

Jutjuber je sa snimateljem Džekom planirao da provede pet dana u Kabulu. Cilj je bio jednostavan – družiti se sa lokalnim stanovništvom, probati hranu i prikazati Avganistan bez stereotipa o opasnosti.

„Ovo putovanje je za mene bilo izlazak iz zone udobnosti“, rekao je Džo u videu. „Bio sam na putu za Avganistan, statistički najopasniju zemlju na svetu. Ali želeo sam da vidim pravu stranu, ne samo ono što se čuje na internetu.“

Ovako je izgledalo Džoovo putovanje u Avganistan:

Od srdačne dobrodošlice do ispitivanja

Početak je bio iznenađujuće pozitivan. Nakon sletanja u Kabul, granični službenik mu je bez ikakvih pitanja udario pečat u pasoš. Napolju su ih dočekali nasmejani meštani, nudeći pomoć, pa čak i telefone. „Gostoprimstvo je bilo neverovatno“, prisetio se Džo Jedan talibanski borac prišao im je i poželeo im siguran boravak.

U pratnji lokalnog vodiča, presvukli su se u tradicionalnu odeću i krenuli u obilazak grada, a početna nervoza polako je iščezla.

Idila je, međutim, naglo prekinuta. Kada su se približili džamiji koju su želeli da snime, zaustavili su ih talibanski zvaničnici. Jedan od njih primetio je mikrofon zakačen za Džoovu košulju.

„Šta je ovo?“, upitao je.

„To je mikrofon“, odgovorio je jutjuber.

„Zašto ste doneli mikrofon? Imate li novinarsku vizu?“

Džo je morao da odgovori – nema.

„Pokreću istragu protiv vas“

Iako su mu putničke agencije tvrdile da je za vlog dovoljan turistički vizni režim, pravila na terenu ispostavila su se drugačijim. Zvaničnici su im oduzeli pasoše i fotografisali ih. Vodič je uspeo da smiri situaciju, ali se sve pogoršalo kada je Džo saznao da su dvojica drugih jutjubera nedavno završila u zatvoru.

„U zatvoru su“, rekao mu je vodič, dodajući da bi tamo mogli da ostanu i do tri meseca. Objasnio je i da nova pravila nalažu da se svako snimanje bez posebne dozvole smatra sumnjivim. „Vlada misli da među turistima ima špijuna“, dodao je.

Pokušavajući da ostanu neprimetni, Džo i Džek otišli su do obližnjeg parka, ali ih je ubrzo zaustavila druga grupa talibana. Posle dugih provera i poziva, vodič im je preneo zastrašujuću vest: „Pokreću istragu protiv vas.“

„U tom trenutku, Džek i ja smo se samo pogledali, obojica misleći najgore“, ispričao je Džo. Iako su ih na kraju pustili, rizik je bio preveliki.

„Ne želimo da rizikujemo odlazak u zatvor“, rekao je Džo vodiču, koji se odmah složio. „Idemo odavde. Sto posto“, savetovao im je. Vratili su se u hotel i rezervisali prvi sledeći let. U Avganistanu su proveli manje od 24 sata, a od toga su zemlju istraživali tek tri sata.

Ironično, Džp ističe da su skoro svi ljudi koje je sreo bili izuzetno topli i ljubazni. „Ljudi su bili divni. Iskreno verujem da ako idete tamo kao turista, sve će biti u redu“, rekao je.

Ipak, sa fotografisanim pasošem i mogućnošću zatvora, nije želeo da rizikuje. „Nismo znali da li kršimo pravila ili ne, i jednostavno nismo hteli da se kockamo.“

Uprkos traumatičnom iskustvu, Džo kaže da će se jednog dana vratiti u Avganistan. „Definitivno ću ponovo putovati tamo u bliskoj budućnosti. Zaista želim da istražim zemlju“, zaključio je ali ovog puta bez kamere i mikrofona.