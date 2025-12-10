Slušaj vest

Druga polovina decembra, prema astrološkim prognozama, biće posebno unosan period za tri znaka horoskopa. Naime, njima će novac stizati sa svih strana te će kraj godine dočekati u finansijskom izobilju.

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Za Bika, pun mesec deluje kao kosmički akcelerator izobilja. Praktični, odlučni i utemeljeni u realnosti, pripadnici ovog znaka ulaze u odlično vreme za investicije, profesionalni rast i dugoročne projekte. Astralna energija pojačava njihovu finansijsku jasnoću, a univerzum kao da podržava svaki poduhvat vezan za novac ili stabilnost. Vi ste jedan od 3 najsrećnija znaka u finansijama sredinom decembra 2025.

Savet: Napravite tablu vizije prosperiteta. Koristite časopise, slike ili ključne reči koje simbolizuju vaše finansijske ciljeve. Postavite ih na tablu vizuelizacije i meditirajte o njima svakodnevno. To je jednostavan, ali moćan ritual, savršen za energiju ovog punog Meseca.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Lavovi dobijaju pravi energetski podsticaj koji pojačava njihovo samopouzdanje, vidljivost i lični magnetizam. Bilo da pokreću kreativne projekte, razvijaju dodatne izvore prihoda ili prave smele karijerne poteze, sve se poklapa da budu primećeni i nagrađeni. Pod svetlošću punog Meseca, Lavovi postaju pravi magneti za prosperitet. Vi ste jedan od 3 najsrećnija znaka u finansijama sredinom decembra 2025.

Savet: Potvrdite svoju moć. Započnite dan snažnim afirmacijama poput: "prirodno privlačim obilje“ ili "zaslužujem finansijski uspeh.“ Samopouzdanje je najjači resurs Lava tokom ovog perioda.

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Jarčevi su spremni da stvari podignu na viši nivo, a pun Mesec im daje upravo onaj podsticaj koji im je potreban da postignu izvanredne finansijske rezultate. Ambicija, disciplina i fokus na rezultate čine ih miljenicima univerzuma. To je idealno vreme za smele planove, strateška prilagođavanja i proračunato preuzimanje rizika. Vi ste jedan od 3 najsrećnija znaka u finansijama sredinom decembra 2025.

Savet: Pravite male korake i slavite svaki uspeh. Podelite velike ciljeve na izvodljive korake i obeležavajte svaki korak dok napredujete. Slaveći male pobede, privući ćete još više pozitivne energije u svoj finansijski život.