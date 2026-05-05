Krsna slava je jedan od najvažnijih i najprepoznatljivijih običaja kod pravoslavnih Srba. To je dan kad jedna porodica i domaćinstvo slave svog svetitelja-zaštitnika. Slava se kroz vekove prenosila s oca na sina (može i na ćerku u izuzetnim slučajevima), i to prema propisanim običajno-crkvenim pravilima.

Slavski kolač, žito i vino
Dan nakon slave ne treba raditi kućne poslove

Dok sinovi žive kod oca, slava se slavi zajednički, u jednoj kući, pod jednim krovom. Međutim, onog trenutka kada sin zasnuje svoju porodicu, oženi se i započne samostalan život u drugom domu, dužan je da odmah počne da slavi svoju krsnu slavu. Naime, prve godine kada sin zasnuje svoje domaćinstvo, on ide kod oca na slavu. Nakon što se u crkvi osveti i iseče slavski kolač, dolazi trenutak predaje slave, a to se radi tako što otac iz svoje desne ruke predaje sinu jednu četvrtinu kolača.

Tada se otac i sin poljube, čestitaju jedan drugom slavu, a otac sinu poželi da svoju slavu dugo i srećno slavi sa ženom, decom i budućim potomstvom. Sin donosi deo kolača u svoj dom, podeli ga s porodicom, a već sledeće godine počinje redovno da slavi svoju slavu - samostalno, kao domaćin.

Otac Predrag Popović

 Nažalost, u praksi se danas sve češće odstupa od pravila. O tome svedoči i otac Predrag Popović.

- Pre svega, domaćini slavski kolač režu kod kuće, a to treba da se radi u crkvi. Kada se kolač prereže, prema običajno-crkvenom pravu, otac kada prenosi slavu, daje sinu deo kolača. Domaćin slave sinu daje četvrtinu kolača koji od sledeće godine nastavlja da slavi, a kad daje četvrtinu, to znači da i on zadržava pravo da nastavi da slavi slavu. Ako da polovinu kolača, to znači da predaje slavu i on je više ne slavi, već je gost kod sina - objasnio je otac Predrag.

Domaćin drži slavski kolač i čašu vina
Muškarac vinom preliva slavski kolač
Slavski kolač na slavskoj trpezi
Sveštenik Željko Jovanović

