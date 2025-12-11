Slušaj vest

Uprkos učestalim upozorenjima o preteranom unosu kofeina, ljubitelji kafe mogu da odahnu. Dr Reni Hoenderkamp istakla je deset glavnih razloga zbog kojih kafa nije samo omiljeni jutarnji napitak, već i saveznik zdravlja.

„Mnogima stalno govore da je kafa loša i da je treba smanjiti ili potpuno izbaciti. Međutim, umerenost je ključ. Kofein u razumnim količinama može biti koristan, a kafa ima brojne zdravstvene prednosti koje mogu produžiti život“, naglasila je doktorka. Sama ponekad popije i do pet šoljica dnevno, a ponekad i više.

Duži život i zaštita srca

Studije pokazuju da umereni konzumenti kafe žive duže i da imaju manji rizik od prevremene smrti. Kofein može smanjiti opasnost od kardiovaskularnih bolesti i drugih ozbiljnih oboljenja.

Polifenoli i antioksidanti

Zrna kafe bogata su polifenolima, antioksidantima, vitaminima i mineralima, koji se oslobađaju tokom prženja i mlevenja. Tamno pržena kafa posebno pomaže u smanjenju oštećenja DNK — prirodnog procesa koji može dovesti do razvoja raka. I obična i bezkofeinska kafa mogu smanjiti rizik od raka debelog creva za čak 23%.

Regulacija šećera u krvi i dijabetes

Kofein pomaže telu da efikasnije reguliše nivo šećera u krvi, čime se smanjuje rizik od dijabetesa. Dve šoljice kafe dnevno mogu ponuditi i određenu zaštitu od Alchajmerove bolesti.

Prevencija moždanog udara

Samo jedna šoljica kafe dnevno može smanjiti rizik od moždanog udara.

„Moždani udari su opasni jer mogu ozbiljno narušiti kvalitet života pacijenta“, napominje dr Hoenderkamp.

Neurodegenerativna zaštita

Kafa smanjuje rizik od Alchajmerove i Parkinsonove bolesti. Kod obolelih pomaže u boljoj kontroli pokreta i održavanju funkcionalnosti.

Zdravlje jetre

Redovno ispijanje bezkofeinske kafe doprinosi normalnim nivoima jetrenih enzima, što smanjuje rizik od oboljenja jetre.

Pozitivan efekat na mikrobiom

Kafa pomaže očuvanju zdravog mikrobioma u crevima, a zdrav digestivni sistem znači i zdrav organizam.

Prevencija raka prostate i bubrega

Najnovija istraživanja pokazuju da jedinjenja iz kafe, kahveol i kafestol, mogu inhibirati rast ćelija raka prostate i bubrega u laboratorijskim uslovima.

Umerenost je ključ

„Neki ljudi su osetljiviji na kofein, a neki ga sporije metabolišu. Slušajte svoje telo i nemojte preterivati“, savetuje doktorka.

Upozorenje Svetske zdravstvene organizacije

Prekomerni unos kofeina (više od 600 mg dnevno) može izazvati anksioznost, nesanicu, nervozu, ubrzan rad srca, dijareju i nemir.

