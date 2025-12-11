Slušaj vest

Manastir Svetog Luke u selu Bošnjane, prema predanju podignut je još u doba kneza Lazara, a za vreme Turaka dvaput paljen i obnavljan. Na temeljima stare svetinje 1996. meštani su podigli crkvu, a šest godina kasnije, sa dolaskom oca Alekseja, današnjeg vladike hvostanskog, manastir će postati mesto hodočašća i centar duhovnosti ovog kraja.

Varvarinskim poljem odjekuje zvuk klepala. Tokom vaskršnjeg posta, radnim danima, to je poziv vernima, a nedeljom na molitvu u manastir Svetog Luke u Bošnjanu poziva 17 zvona. Najveće među njima, i na Balkanu, teško 13 tona, darovale su četiri porodice iz Petrograda u Rusiji.

„Našli su se tamo neki ljudi, prijatelji ove Srbije, naše Srbije, da kažem ostanu upamćeni po toj nekakvoj bratskoj ljubavi iako oni su samo jednom ili dva puta su došli uopšte u ovu svetinju, ali su čuli to proročanstvo od starca Tadeja, koji je govorio tom carskom zvonu, zvonu za uzbunu, koje, u stvari, treba nas sve da poziva da se mi držimo svetosavskog puta, da se držimo Hrista, da se držimo istine koja nas jedino vodi ka carstvu božjem i zajednici u zajednici sa Bogom“, kaže arhimandrit Luka, iguman manastira Sv. Luka u Bošnjanu.

Iza zidina čudesne svetinje koju danas pohode verni iz svih krajeva zemlje, podignute su četiri crkve sa dragocenim ikonama koje mirotoče, česticama moštiju svetih, relikvijama iz Pećke patrijaršije, Rusije, sa Hilandara. O slavama i praznicima okupi se preko hiljadu duša.

„Život pravoslavnog čoveka nikada nije bio jednostavan, brojna su iskušenja. Bojim se da su danas najbrojnija i neophodno je da svako od nas ima mesto gde će da se duhovno napoji i da duhovno uzraste. Ja lično sam u manastiru svetog Luke u Bošnjanu pronašla to duhovno mesto. Naša duhovna zajednica je jako bogata i ono čime se ponosimo jeste da je sve bogatije i mnogobrojnija“, ističe Biljana Ilić iz Bošnjana.

Saborna crkva otuda je nadograđena. Leti, kada se živopiše, služba je u hladu stoletnog hrasta, kraj konaka sa bibliotekom i radionicom za izradu sapuna i melema. Zlatnim sjajem uskoro će zablistati i kupola zvonika pod kojim je rusko carko zvono, koje će za Vaskrs zvoniti.

„Smirenje možemo da dobijemo ako krenemo sa molitvom. Ovaj svet nas veže sa velikim iskušenjima, koja su protkana raznim strastima koje se javljaju kod čoveka. A jedini način da te strasti smirimo je molitva i post“, navodi arhimandrit Luka.

