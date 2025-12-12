Slušaj vest

Dnevni horoskop za 12. decambar. Detaljna astrološka prognoza za sve znake horoskopa. Evo šta pripadnike Zodijaka očekuje ovog petka.

OVAN

Atmosfera neizvesnog iščekivanja stvara vam nervozu i dilemu šta uraditi dalje. Oslonite se na članove tima. Poznanstvo sa osobom s posla lako se može pretvoriti u tajnu vezu. Teško da ćete odoleti iskušenju. Probavne smetnje.

BIK

Ovaj dan može vam doneti prvi znatan pomak na finansijskom planu. Dinamika u okviru platnog prometa i pojačan obim posla. Nalazite se u situaciji da uđete u tajnu vezu sa osobom koju poznajete preko prijatelja. Prehlada.

BLIZANCI

Ovaj dan donosi vam pohvale od nadređenih. Ispoljili ste veliku efikasnost u obavljanju radnih zadataka. Očekuje vas početak tajne veze sa osobom koju ste upoznali preko prijatelja. Pazite da ne budete otkriveni. Poteškoće s probavom.

RAK

Poslovni sastanak sa saradnicima obeležiće konstruktivan dogovor o saradnji. Finansijska situacija se popravlja. Danas kao da ste namagnetisani. Na svakom koraku će biti prilike za flert, jer ćete biti okruženi obožavateljima. Pozitivni ste, prijatelji vas rado viđaju.

LAV

Povoljan period koji vam može doneti priznanje na poslu. Ispoljili ste veliku efikasnost, i to će se dobro odraziti na vaše prihode. Očekuje vas ljubavna avantura s privlačnom osobom na nekom putovanju. Buran ljubavni period. Obratite pažnju na holesterol.

DEVICA

Važan poslovni dogovor koji će vam doneti bitne smernice za dalje poslovanje. Uspeh u kreativnim zanimanjima. Bogat društveni život i brojni izlasci doneće vam priliku da upoznate jednu veoma privlačnu osobu u znaku Riba. Glavobolja.

VAGA

Sastanak s nadređenima može proteći u napetoj atmosferi. Jedan kolega širi spletke o vama i gradi rivalski odnos. Vaš odnos s partnerom dobija na kvalitetu. Planirate zajedničko putovanje na egzotičnu destinaciju. Apetit vam je ovih dana vrlo loš.

ŠKORPIJA

Škorpije koje se bave trgovinom i finansijama danas mogu da odahnu jer će im posao konačno krenuti od ruke. Partner igra igru vruće-hladno, ali vi ste rešili da tome stanete na put. Postavite granicu svoje tolerancije. Opreznost u saobraćaju.

STRELAC

Nepouzdan poslovni saradnik može danas da vas izbaci iz takta. Pripremite rezervni plan. Partner može da vam zameri da se ponašate protivrečno i da nešto krijete. Promenite nešto u svom ponašanju prema partneru. Bolovi u nogama.

JARAC

Veoma važan poslovni dogovor može da bude glavna tema ovog dana. Očekuje vas zaključenje ugovora. Mogući su nesporazumi s partnerom. Danas ćete na sve reagovati impulsivnije nego inače, pa su moguće rasprave. Probavne smetnje.

VODOLIJA

Veliki broj planeta u vašem polju novca ukazuje na to da su upravo finansije glavna tema ovog perioda. Očekuje vas nov izvor prihoda. Vaš odnos s partnerom se stabilizuje i ulazi u daleko mirniju fazu. Očekuje vas putovanje. Poteškoće s krajnicima.

RIBE

Ribe koje se bave uslužnim delatnostima mogu da postignu odlične rezultate poslovanja. Danas ćete imati zanimljiv izlazak s prijateljima. Na toj zabavi možete upoznati osobu koja će vas potpuno fascinirati. Glavobolja.