Slušaj vest

U snimku koji je objavila na svom, žena je podelila trenutak kada su skinuli deo gipsanog zida i otkrili neočekivana drvena vrata.

„Otvorili smo gipsani zid i pronašli vrata za koja niko nije znao da postoje. Kuće iz 1930-ih zaista vole da naprave preokret u radnji“, našalila se u objavi.

Snimak je pratio audio žene koja histerično smeje, a vlasnica je dodala tekst: „Zvuk smeha prethodnih vlasnika čim je prodaja prošla.“

Vrata su bila prekrivena tablom Foto: goldenberryx/tiktok

Par nije imao pojma šta se nalazi iza vrata, ali su pažljivo počeli da uklanjaju pregradu kako bi otkrili tajnu prostoriju. Mnoge je prizor podjednako uznemirio, pa je video prikupio čak devet miliona pregleda.

Jedna osoba je napisala: „Gledao sam ovaj film. Odmah to zazidajte ponovo, pozovite sveštenika i nabavite mačke.“

Drugi je dodao: „Molim vas, ažurirajte… moramo da vidimo šta je iza vrata…“

1/7 Vidi galeriju Vrata skrivena iza zida Foto: goldenberryx/tiktok

Treći se našalio: „Više me zbunjuje to što imate papirne zidove.“

Iako su priznali da su bili „prestravljeni“, vlasnici su zapravo bili prijatno iznenađeni onim što su otkrili, pa su brzo objavili i nastavak.

„Svi očekuju ukletu sobu… a zapravo je kupatilo, drugari“, rekla je žena u novom snimku. „Iskreno sam šokirana što smo iza pronašli još jedno kupatilo, jer su prethodni vlasnici bukvalno napravili zid preko starih vrata.“

„Tako da, kuća nije ukleta… samo prokleta lošim stolarskim radom.“

Dok je ona bila oduševljena, nečiji komentari nisu bili toliko opušteni. Jedan je napisao: „Postojao je razlog što je to kupatilo zatvoreno. Molim se protiv svakog zla u Isusovo ime.“

Drugi je dodao: „Izgleda kao dogradnja bez dozvole, koju su morali veoma brzo da ‘ponište’.“

Ovo, naravno, nije prvi put da je neko otkrio tajnu prostoriju i dobro se prepao. Jedna žena shvatila da su joj ostava ispod stepeništa zapravo još jedna prostorija sa tajnim prolazom koji vodi direktno na ulicu. A jedan par je u svom podrumu pronašao skrivenu sobu u kojoj se nalazila izuzetno jeziva stvar.