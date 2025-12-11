Slušaj vest

Žena iz Severne Karoline imala je šokantno jutarnje otkriće pre odlaska na posao, begunac iz zatvora sakrio se u njenom automobilu.

Marija Stajnburg iz Edentona, u Severnoj Karolini, krenula je niz prilaz ka svom autu oko 7.30 ujutru u ponedeljak, 8. decembra, prenosi WAVY. Pošto je bila ubeđena da je prethodne večeri zaključala vozilo, potpuno ju je zateklo ono što je ugledala.

„Pritisla sam dugme za otključavanje i to ga je valjda uplašilo, jer sam u sledećem trenutku videla nešto da se pomera na zadnjem sedištu. Instinktivno sam odmakla jer sam pomislila: ‘Neko je u mom autu’“, ispričala je ona.

U pitanju je bio Čarls Beb, zatvorenik koji je veče pre, 7. decembra, pobegao iz pritvorskog centra Chowan County u Edentonu. Prema informacijama šerifove kancelarije, Beb (23) je navodno upotrebio „mali ručni oštri predmet“ kako bi se nasilno probio iz zatvora i pobegao u zajednicu.

Begunac iz zatvora Foto: Chowan County Sheriff's Office

Prema sudskim spisima u koje je PEOPLE imao uvid, protiv njega su podignute nove optužbe: za bekstvo, provalu, krađu i posedovanje ukradene imovine.

Stajnburgova kaže da je zatvorenik delovao prestravljeno. „Stalno je ponavljao: ‘Žao mi je, žao mi je… Tako mi je hladno.’ I ja sam bila šokirana, a mislim i on“, rekla je. „Rekla sam mu: ‘Hajde da ti donesem jaknu.’ Pomislila sam da odigram tu majčinsku ulogu, jer nisam znala da li je opasan.“

Beb ju je zatim pitao da li može da koristi telefon i ima li u blizini neki restoran. „Pomislila sam. ako se budem lepo ponašala, možda će i on prema meni. Nisam znala da li je zaista opasan“, dodala je ona.

Žena se šokirala prizorom iz automobila Foto: Shutterstock

Nakon kratkog razgovora, zatvorenik je izašao iz automobila i pobegao, još uvek odeven u narandžasti zatvorski kombinezon.

Stajnburgova je potom otišla u kuću i zamolila supruga, bivšeg državnog senatora Boba Stajnberga, da pozove policiju.

„Sve se završilo kako treba. Hvala Bogu, svi su bezbedni“, rekao je on za WAVY. „Bio sam veoma ponosan na svoju ženu. Kako mi sada prepričava, uradila je odličan posao, nije ga uznemirila, već je smireno razgovarala s njim.“

Policija je ubrzo locirala Beba i ponovo ga uvela u pritvor.

ilustracija Foto: Shutterstock

„Sledi puna istraga kako bi se utvrdile okolnosti njegovog bekstva i preduzele mere da se ovakvi incidenti više ne ponove“, saopštila je kancelarija šerifa.

Kako navode, Begovo bekstvo pokrenulo je celonoćnu potragu. „Zamenici šerifa su neumorno radili cele noći, proveravajući prijave građana i koristeći informacije iz zajednice“, stoji u izjavi agencije.