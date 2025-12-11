Slušaj vest

Merkur ulazi u haotičnu fazu tačno 13. decembra, u trenutku kada svi jurimo da završimo obaveze pre praznika. Ovo nije samo još jedan astrološki tranzit  već period kada se kosmička energija poigrava sa našim planovima, testirajući strpljenje i komunikaciju.

Dolazi talas nesporazuma, kašnjenja i čak neočekivanih povrataka ljudi iz prošlosti. Iako će svi osetiti ovu promenu, četiri znaka Zodijaka biće posebno pogođena. Kardinalni i zemljani znaci osetiće najveći pritisak, a energija Jarca, u kojem se tranzit često odvija sredinom decembra, donosi kombinaciju discipline i haosa.

Jarac: Period preispitivanja

Jarac
Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Kada Merkur u haosu deluje u vašem polju ličnosti, vi ste prvi na liniji fronta. Osećaćete kao da vas niko ne razume. Svaka vaša reč biće pod lupom. Savet: dvaput merite pre nego što sečete – impulsivne odluke sada mogu skupo koštati.

Rak: Povratak bivših ljubavi

Rak
Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Za Rakove, Merkur aktivira polje partnerstva. Nemojte se iznenaditi ako zazvoni telefon, a sa druge strane bude osoba iz vaše prošlosti. Emocije će biti uzburkane, a nesporazumi sa trenutnim partnerom vrlo verovatni.
Savet: strpljenje i jasno postavljanje granica ključ su da ovaj period prođe što mirnije.

Ovan: Karijera na čekanju

profimedia-1009692990.jpg
Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Ovnovi će posebno osetiti nestrpljivost. Projekti na poslu mogu stagnirati, a komunikacija sa nadređenima postati napeta. Elektronska pošta može „zalutati“, a važni sastanci otkazati u poslednji čas.
Savet: ostanite smireni i ne forsirajte napredak tamo gde vrata trenutno nisu otvorena.

Vaga: Porodične tenzije

Vaga
Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Vage će osetiti napetost u domu. Kvarovi ili nesuglasice sa članovima porodice mogu iscrpeti vašu energiju. Ovo je idealno vreme da rešavate stare probleme, a ne da započinjete renoviranja ili velike promene.
Savet: fokusirajte se na smirivanje energije u domu i rešavanje nagomilanih tenzija.

(Kurir.rs/Krstarica)

