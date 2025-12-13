Novčanica od 1.000 dinara SFRJ iz 1975. godine poznata kao „siva golubica“

Pred Dan Republike, 29. novembra 1975. godine, u opticaj je ušla nova novčanica SFRJ od 1.000 dinara. Ubrzo je dobila nadimak „siva golubica“, zbog karakterističnih sivih nijansi koje su dominirale njenim dizajnom.

U trenutku izdavanja vredela je oko 55 američkih dolara ili 121 zapadnonemačku marku, a povučena je iz opticaja 1989. godine. Do tada je, usled inflacije, njena vrednost pala na svega 10 para konvertibilnog dinara - nedovoljno čak i za kutiju šibica.

Zašto je bila posebna

Tema izrade ove novčanice bila je „Zeleni plan“, a grafičko rešenje sadržalo je više od 40.000 linija sivih nijansi, što ju je činilo izuzetno teškom za falsifikovanje. Tokom svih 15 godina u opticaju, nije zabeležen nijedan pokušaj njene falsifikacije.

Novčanica od 1.000 dinara SFRJ iz 1975. godine poznata kao „siva golubica“ Foto: Printskin

Misterija žene sa novčanice

Mnogi su se pitali ko je žena koja krasi ovu novčanicu. Na prvi pogled deluje kao anonimna seljanka, ali iza njenog lika stoji zanimljiva priča.

Na dnu portreta sitnim slovima stoji ime: A. Milenković - Andreja Milenković, rođen u Leskovcu, a školovan u Pirotu, bio je autor ove novčanice. Inspiraciju za ženski lik pronašao je u svojoj supruzi Ružici Arsenijević, koja je tako postala „lice s hiljadarke“.

Kako je Ružica završila na novčanici

U to vreme raspisan je konkurs za novo likovno rešenje, uz uslov da motiv bude vezan za poljoprivredu i da bude univerzalno jugoslovenski, bez narodnih nošnji. Milenković je odlučio da modifikuje lik svoje supruge i time stvori prepoznatljivu „sivu golubicu“.

Ružica priznaje da u početku nije znala šta se dešava:

„Pozirala sam misleći da će mi muž naslikati portret, a ne da će moj lik završiti na novčanici koju svako može da ima. U početku sam bila povređena, ali kasnije sam postala ponosna.“

Bliski prijatelji porodice u šali su tražili „jednu ružicu“ kada im je trebao novac, a nadimak „Ružica-inflacija“ ostao je kao anegdota iz vremena kada je inflacija pojela vrednost hiljadarke.

Ružičino poreklo i Andrejin rad

Foto: Rafael de Matos Carvalho / Alamy / Alamy / Profimedia

Ružica potiče iz poznate porodice - njen otac Mikica Arsenijević Balerina bio je fudbaler BSK-a i savezni kapiten. U braku s Andrejom Milenkovićem, koji je bio istaknuti umetnik i dizajner poštanskih markica, nastavila je život daleko od svetla reflektora.

Andreja Milenković, nakon rada kao asistent profesora Mihajla S. Petrova na Akademiji primenjenih umetnosti u Beogradu, od 1958. godine posvetio se kreiranju poštanskih markica, a od 1966. radio je u Zavodu za poštanske marke. Preminuo je 2005. godine u Beogradu, u 82. godini života.

„Siva golubica“ – više od novca

Iako danas nema nikakvu platežnu vrednost, novčanica od 1.000 dinara iz 1975. ostala je deo jugoslovenskog kulturnog sećanja. Za numizmatičare i kolekcionare, ona je i dalje dragoceni komad istorije, ali i uspomena na jedno vreme kada je lice obične žene postalo simbol cele zemlje.

